Zwei Ausbrecher stellen sich nach Flucht an Gefängnispforte

Berlin. Am Mittwochabend haben sich zwei weitere Strafgefangene des spektakulären Ausbruchs vom 28. Dezember 2017 an der Pforte der JVA Plötzensee gestellt. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Justiz am Mittwochabend mit.

Bereits am Dienstag hatte sich ein erster entflohener Strafgefangener in der JVA Plötzensee in Anwesenheit seines Anwalts gestellt. Flüchtig ist damit nur einer der vier aus dem geschlossenen Vollzug der JVA Plötzensee ausgebrochenen Gefangenen.

Auch von den insgesamt fünf innerhalb weniger Tage aus dem offenen Vollzug des Gefängnisses Plötzensee entwichenen Häftlingen sind mittlerweile nur noch zwei flüchtig. Ein Geflohener wurde am Mittwochmittag von der Polizei gefasst, teilte Justizsenator Dirk Behrendt am Mitwochnachmittag mit. Ein weiterer stellte sich.

Gerade haben sich zwei weitere Strafgefangene des Ausbruchs aus dem geschlossenen Vollzug vom 28.12. an der Pforte der JVA Plötzensee gestellt. — Dirk Behrendt (@Dirk_Behrendt) January 3, 2018

Am Vormittag hatte Behrendt bei einem Ortstermin in Plötzensee Rücktrittsforderungen der Opposition zurückgewiesen. Aufklärung stehe jetzt im Vordergrund, hatte er gesagt.

Heute Mittag hat die @polizeiberlin den 21-Jährigen festgenommen, der am 1.1. aus Haus D des offenen Vollzugs der JVA Plötzensee entwichen ist. — Dirk Behrendt (@Dirk_Behrendt) January 3, 2018

