Gefangene aus der JVA Plötzensee sagen: „Wer rauskommen will, kommt raus“

Berlin. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) legt sich fest. Bei einem Termin mit Journalisten im offenen Vollzug der JVA Plötzensee am Mittwoch sagt er: "Dass hier jeder rein- und rausgehen kann, wie er lustig ist, ist nicht zutreffend". Doch spricht man mit Gefangenen, erzählen die etwas anderes. "Wer rauskommen will, kommt raus", sagt ein Insasse der Berliner Morgenpost.

Während der Justizsenator und die Anstaltsleitung vor zahlreichen Journalisten das System "JVA Plötzensee" erklären, trifft die Berliner Morgenpost Marius U. (40) und Serkan K. (37) in einer Zelle.

An den Wänden hängen zahlreiche Poster von nackten Frauen. In der Ecke flimmert ein alter Röhrenfernseher. U. sitzt wegen Betruges nach eigenen Aussagen noch bis November 2018 ein, K. muss seine Erzwingungshaft noch bis zum April dieses Jahres ableisten. Beide kennen den offenen Vollzug der JVA Plötzensee sehr genau – und können bei manchen Aussagen nur den Kopf schütteln.

Alleine zwölf Ausbrecher in den vergangenen Wochen

"Dass Leute aus dem offenen Vollzug abhauen, ist keine Seltenheit", sagt Serkan K. Er allein wisse von zwölf Menschen, die in den vergangenen Wochen ausgebüchst seien, sagt er. "Manche organisieren ihre Flucht angeblich so, dass vor der Anstalt jemand wartet, der sie dann abholt", sagt Serkan K.

Andere Insassen berichten im Gespräch auch davon, dass es kein Problem sei, sich "Bestellungen" direkt an den Gefängniszaun liefern zu lassen. Solche Bestellungen können zum Beispiel Mobiltelefone sein.

Viele Gefangene im offenen Vollzug in Plötzensee sind "Ersatzfreiheitsstrafer". Das sind Menschen, die nicht zu einer Haftstrafe verurteilt wurden, sondern sich wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe in Haft befinden. Allein 2017 wurden in Plötzensee insgesamt 2000 solcher Ersatzfreiheitsstrafer aufgenommen und laut Justizverwaltung etwa ebenso viele wieder entlassen. Der größte Teil von ihnen (37 Prozent) war wegen des Erschleichens von Leistungen, gefolgt von Diebstahl (19 Prozent) und Betrug (17 Prozent) verurteilt worden.

2017 brachen 42 Häftlinge aus der JVA Plötzensee aus

Im Gegensatz zum geschlossenen Vollzug sind die Sicherheitsvorkehrungen im offenen viel geringer. Die Bewegungsfreiheit innerhalb der Anstalt oder den Abteilungen ist größer. Es gibt keine oder nur verminderte Sicherungen, die eine Flucht von Gefangenen verhindern würden. In Plötzensee trennt die Insassen nur ein Zaun von der Freiheit. Die Gebäude sind nur zum Teil mit Gittern vor den Gefängnisfenstern versehen.

Spektakuläre Ausbrüche aus Berliner Gefängnissen

Allerdings müssen Häftlinge, die im offenen Vollzug untergebracht werden, auch besondere Voraussetzungen erfüllen. Das heißt: In den offenen Vollzug kommen eigentlich nur jene Gefangenen, denen man keine Flucht zutraut.

Dass Inhaftierte aus dem offenen Vollzug der JVA Plötzensee ausbrechen, ist in den vergangenen Jahren allerdings häufig passiert. Allein unter Dirk Behrendts Vorgänger Thomas Heilmann passierte das 2016 ganze 43 Mal, im ersten Jahr von Dirk Behrendt 42 Mal.

Gefangene geben Schlüssel ab und verschwinden

Wie einfach das ist, beschreiben Gefangene: "Die geben unten ihre Schlüssel ab und hauen einfach ab", sagt Serkan K. Die Zellen, in denen die Gefangenen leben, können sie selbstständig abschließen. Laut Justizverwaltung dürften aber eigentlich nur Gefangene mit Freigang das Gelände verlassen. Insassen berichten der Berliner Morgenpost hingegen, dass Häftlinge ohne Freigang einfach über den Zaun klettern. "Sollten wir so etwas mitbekommen, ist es vorbei mit dem offenen Vollzug", sagt Sebastian Brux, Sprecher der Justizverwaltung.

Unter Druck: Berlins Justizsenator Dirk Behrendt

Foto: Reto Klar

Dabei wäre für manchen Gefangenen der geschlossene Vollzug nicht unbedingt die schlechtere Alternative. "Uns fehlt es hier an Freizeitangeboten", sagt Häftling Marius U. "Wenn jemand aus dem offenen Vollzug in den geschlossenen kommt, freut der sich doch. Denen geht es besser als uns", sagt U. So dürften die Gefangenen nicht mal einen Fitnessraum benutzen. "Gebe es hier für uns mehr Möglichkeiten, würden manche auch nicht auf dumme Gedanken kommen", ist sich Marius U sicher.

Auch in Tegel kam vor dem Jahreswechsel ein Freigänger nicht zurück

Als eine Sofortmaßnahme laufen jetzt Justizmitarbeiter vor der JVA Plötzensee Streife. Vor der jüngsten Ausbruchsserie war das nicht der Fall. Um das personell stemmen zu können, wurde sogar Personal aus der JVA Tegel abgezogen.

Doch auch in Tegel verschwinden Gefangene. Dort kam nach Informationen der Berliner Morgenpost kurz vor dem Jahreswechsel ein Freigänger nicht zurück. Er wurde dann von der Polizei aufgegriffen und am 1. Januar wieder in der JVA abgeliefert. Seit Mittwoch sind auch vier weitere Gefangene aus der JVA Plötzensee wieder zurück, darunter zwei Männer vom spektakulären Ausbruch am 28. Dezember.

