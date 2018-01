Neue Straßenbahn zum Potsdamer Platz in Planung

Berlin treibt den Ausbau seiner Straßenbahnstrecken weiter voran: Im Auftrag des Senats haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nach eigenen Angaben die Planungen für den Bau der neuen Verbindung zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz ausgeschrieben. Die rund 3,5 Kilometer lange Strecke soll vom Bahnhof Alexanderplatz über Rathausstraße, Spandauer Straße, Spittelmarkt, Leipziger Straße und Potsdamer Platz bis zur Endhaltestelle östlich der Ben-Gurion-Straße verlaufen.

Was zunächst gut klingt, wird in der Praxis eine komplizierte Angelegenheit. So quert die Trasse auf ihrem Weg zweimal die Spree, wofür die Mühlendammbrücke neu gebaut werden muss. Die Gertraudenbrücke auf Höhe des Spittelmarkts wird den Belastungen jüngsten Einschätzungen der Verkehrsverwaltung zufolge aber halten.