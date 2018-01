Das ist der Social-Media-Jahresrückblick von Berlins Polizei

Die Berliner Polizei lässt ihr Social-Media-Jahr Revue passieren. Mit einem Best of von Posts und Tweets, mal ernst, mal heiter.

Berlin. Die Berliner Polizei ist im abgelaufenen Jahr wieder sehr aktiv in den Sozialen Medien gewesen. Nun zeigt sie einen Jahresrückblick in Tweets und Posts, teilweise ernst, teilweise heiter. Da geht es zum Beispiel um den geretteten Hamster "Sir Henry", für den es Tausende Likes gab, abgeschleppte "Transformers"-Autos, in überhitzten Autos zurückgelassene Hunde, die Besetzung der Volksbühne und illegale Autorennen. Der Social-Media-Jahresrückblick der Polizei hier als "Storify":

