S-Bahn sperrt den Nord-Süd-Tunnel das ganze Wochenende

Berlin. Der Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn ist am Wochenende wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Zwischen Freitagabend, 22.00 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, fahren keine Züge, wie die S-Bahn am Mittwoch mitteilte.

Betroffen sind die Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Schöneberg beziehungsweise Südkreuz/Yorckstraße. Gleisbauer, Techniker und Reinigungskräfte nutzen die Zeit, um Gleise, Weichen, Stromschienen, Bahnsteige und Aufzüge zu warten. Ersatzweise fahren in diesen Abschnitten Busse.

U5 führt monatelang nicht bis zum Alex

Die Berliner U-Bahn-Linie 5 wird wegen Bauarbeiten für ein Vierteljahr unterbrochen. Vom 8. Januar bis 8. April fahren die Züge nur zwischen Hönow und dem Strausberger Platz, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten. Wer zum Alexanderplatz will oder von dort kommt, muss in Busse umsteigen. Die Verkehrsbetriebe erneuern das Stellwerk und bauen im U-Bahn-Tunnel neue Signale, Weichen und Gleise ein. Das soll ermöglichen, flexibler auf Störungen zu reagieren, wie es hieß. Zudem werde der Anschluss der Neubaustrecke zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor vorbereitet.

Währen der Bauarbeiten fahren die Züge zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor sowie zwischen Frankfurter Tor und Frankfurter Allee im Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt. Die BVG empfiehlt Fahrgästen aus und in Richtung Hönow, den Bereich weiträumig zu umfahren.

