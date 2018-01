Scheune brennt im Löwenberger Land ab: 200 000 Euro Schaden

Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache.

Löwenberger Land. Im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) ist beim Brand einer Scheune am Mittwoch ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war gegen 8.00 Uhr zum Brandort gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Da die Scheune bereits komplett in Flammen stand, habe man sich entschieden, sie kontrolliert abbrennen zu lassen, hieß es. Nach Angaben der Polizei würden die Löscharbeiten noch mindestens bis Donnerstag andauern. Erst dann könnten Kriminaltechniker die Brandursache in der rund 750 Quadratmeter großen Scheune untersuchen.

( dpa )