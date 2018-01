Noch mehrere Tage kein Bahnverkehr am Bahnhof Zoo

Berlin. Es könnte noch einige Tage, womöglich sogar Wochen dauern, bis wieder Regional- und Fernverkehrszüge am Bahnhof Zoo halten. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage der Berliner Morgenpost am Mittwoch mitteilte, sind die Untersuchungen zur Brandursache und zu den durch das Feuer entstandenen Schäden abgeschlossen.

Die Brandschäden seien "doch sehr umfangreich", so eine Bahn-Sprecherin. Das Unternehmen will nun in den kommenden Tage Maßnahmen für die Wiederinstandsetzung planen.