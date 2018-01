Das Brandenburger Tor am Mittwoch

Sturm "Burglind" fegte am Mittwoch durch Deutschland. In Berlin stürzten bis zum Nachmittag zwei Bäume um.

Wetter Sturm "Burglind" - Bislang kaum Schäden in Berlin

Sturmtief "Burglind" verdankt seinen Namen einer Berlinerin. Sie habe sich die Wetterpatenschaft für das zweite Tiefdruckgebiet dieses Jahres selbst geschenkt, sagte eine Mitarbeiterin des Instituts für Meteorologie der Freien Universität (FU) Berlin am Mittwoch. Mit dem Erwerb einer Patenschaft habe die Frau auch die Wetter- und Klimabeobachtung von Studenten an der international meldenden Wetterstation in Berlin-Dahlem unterstützen wollen.

Der Kudamm am Mittag im Platzregen Nur wenige Minuten nach dem Regen Foto: Frank Lehmann Foto: Frank Lehmann

Das Institut der FU vergibt seit 1954 Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete, die das Wetter in Mitteleuropa beeinflussen. In diesem Jahr bekommen die Tiefs weibliche Namen, die Hochs männliche. Begonnen wird am Jahresanfang immer mit "A". Dann geht es in alphabetischer Reihenfolge weiter. "Burglind" ist bereits das Tief "Alja" vorausgegangen. Das erste Hoch des Jahres wird "Adam" heißen.

Der Berliner Westen unter der Wolkendecke Funkturm und Teufelsberg kurz nach dem Platzregen Foto: Frank Lehmann Foto: Frank Lehmann

Patenschaften für Hochdruckgebiete kosten den Angaben nach 299 Euro, bei den Tiefdruckgebieten sind es 199 Euro. In diesem Jahr werden noch Namensgeber für Tiefdruckgebiete mit den Anfangsbuchstaben "Q" und "X" gesucht. Bei den Hochdruckgebieten sind noch Patenschaften mit den Anfangsbuchstaben "Q", "X", "Y" und "Z" zu haben.

"Burglind" traf am Mittwoch mit Wucht auf mehrere Bundesländer. Umgestürzte Bäume und heftiger Regen behinderten etwa in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern den Verkehr.

In Berlin waren die Ausläufer bis Mittwochnachmittag nur vereinzelt spürbar gewesen. In Neukölln sorgte ein umgestürzter Baum für einen Feuerwehreinsatz. Der Baum krachte in der Lahnstraße auf ein Auto, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand.

In Borgsdorf stürzte am Nachmittag ein Baum auf das Gleis der S1, wie die Bundespolizei auf Twitter mitteilte.

#Burglind ist jetzt auch bei uns spürbar. In #Borgsdorf liegt ein Baum im Gleis der @SBahnBerlin. Die Strecke der #S1 ist dort vorerst gesperrt. Bitte seien Sie besonders vorsichtig! pic.twitter.com/m5IfbmAnzq — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) January 3, 2018

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten die Windgeschwindigkeiten am Nachmittag bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen. Berlin liege "in der dünnsten Stelle" des Sturmtiefs, sagte ein Sprecher.

Die Unwetterzentrale warnt in Berlin noch bis Donnerstag, 6 Uhr, vor Sturmböen. Ab Mittwochnachmittag sei mit schweren Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern in der Hauptstadt zu rechnen. Berlin liege "in der dünnsten Stelle" des Sturmtiefs, sagte ein Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. "Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um", sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen. Vor allem in Wäldern solle man sich am Mittwoch lieber nicht aufhalten. Auch sollte man Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten.