Rentner erfasst zwei Betrunkene: Männer schwer verletzt

Berlin. Ein 70-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Marzahn zwei stark alkoholisierte Männer erfasst. Die beiden 30 und 41 Jahre alten Männer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr der Rentner mit seinem Auto am Dienstagabend die Schwarzwurzelstraße, als an der Einmündung Radieschenweg die beiden Männer auf die Fahrbahn traten. Der 70-Jährige versuchte laut Polizei noch, nach links auszuweichen, erfasste die beiden jedoch mit der Frontseite des Fahrzeuges.

( dpa )