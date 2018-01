Raubüberfall auf Pizzeria: Angeklagter legt Geständnis ab

Berlin. Der 43-jährige Sebastian C.* wollte am 23. Mai 2017 kurz nach Mitternacht die Tageseinnahmen seiner Kreuzberger Pizzeria in einen Tresor legen, als zwei Maskierte in den Raum eindrangen und ihm eine Pistole an die Schläfe hielten. Beide Täter stehen seit Dienstag im Moabiter Kriminalgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes vor einer Großen Strafkammer.

Der 22-jährige Magomed G. legte über seinen Verteidiger ein Geständnis ab. Er gab zu, Sebastian C. in dessen Büro heftig ins Gesicht geschlagen und so gezwungen zu haben, das Geld aus dem Tresor herauszugeben: 7727,70 Euro. Anschließend hätten er und sein Mittäter – angeklagt ist der 25-jährige Atüb M. – den Wirt gefesselt und seien geflüchtet. Der Geschäftsführer Sebastian C. erlitt eine Mittelgesichtsfraktur und ein großes Hämatom am linken Auge. Er musste aber nicht lange auf seine Befreiung warten. Ermittler hatten die Täter observiert, sie konnten den Wirt von den Fesseln befreien und ins Krankenhaus bringen. Währenddessen verfolgten andere Beamte die Täter, die mit Fahrrädern zu einer Wohnung fuhren. Als sie wenig später die Wohnung verließen und mit einem Pkw losfahren wollten, wurde das Fahrzeug von Angehörigen einer Spezialeinheit der Polizei gestoppt. Beide Insassen wurden festgenommen. Sie hatten auch noch einen Teil der Beute dabei.

Vor Gericht steht auch der mutmaßliche Inhaber der Wohnung, der 660 Euro von dem erbeuteten Geld erhalten haben soll. Islam G. wollte sich dazu vor Gericht nicht äußern. Nach Aussage seines Verteidigers handele es sich jedoch um eine Verwechslung. Der 24-jährige Islam G. ist der Bruder von Magomed G. Die beiden und der dritte Angeklagte kommen aus Tschetschenien, leben aber schon geraume Zeit in Berlin und sprechen fließend Deutsch. Magomed G. gilt als Intensivtäter. Ihm und Atüb M. drohen jetzt Strafen von mindestens drei Jahren. Der Prozess wird am 4. Januar fortgesetzt. *Name geändert