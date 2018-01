Weihnachtsbaum in Flammen - Haus unbewohnbar

Michendorf. Aus ungeklärter Ursache ist der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) in Flammen aufgegangen. Die Eltern und ihre drei Kinder, die am späten Montagabend nur wenige Meter entfernt saßen, hätten sich noch aus dem Wohnzimmer retten und zu Nachbarn flüchten können, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Haus ist nun unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

( dpa )