Auch das ARD-“Mittagsmagazin“ ist jetzt ein Berliner

Servus München, hallo Berlin! Das ARD-“Mittagsmagazin“ kommt jetzt aus der Hauptstadt. Am Dienstag war Premiere.

Berlin. Nun kommt es also aus der Hauptstadt, nachdem man beim 28 Jahre lang federführenden Bayerischen Rundfunk (BR) in München so manche Abschiedsträne verdrückt hat: Das "Mittagsmagazin", produziert im wöchentlichen Wechsel von ARD und ZDF, zuletzt mit einem stabilen Marktanteil vom 20 Prozent bei zwei Millionen Zuschauern.

Nachdem BR-Intendant Ulrich Wilhelm den Abschied mit "immer geringeren finanziellen Spielräumen" begründen musste, kommt nun in den ARD-Wochen der im Senderverbund immer noch recht kleine Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ans Ruder, der sich über den nationalen Relevanzzuwachs zu Recht freuen darf – und die Premiere am Dienstag mit den Moderatoren Jessy Wellmer und Sascha Hingst so routiniert meisterte, als habe man schon seit Jahren nichts anderes gemacht.

Der Vorteil der Produktionsstätte tief im Keller des ZDF-Hauptstadtstudios in Mitte soll dabei nicht nur durch Vorspann und Studiokulisse (Fernsehturmkugel und Reichstagskuppel) sichtbar werden, sondern auch durch prominente Gäste des Berliner Politikbetriebes, die es ja nicht allzu weit haben. Die fehlten in der Auftaktsendung noch, die andererseits aber durch solide, hintergründige Berichterstattung von der Regierungsbildung über die Lage im Iran bis hin zum Neujahrsspringen in Garmisch überzeugen konnte.