Geisel verteidigt Abschiebung von albanischer Familie

Berlin. Der Fall sorgte für Schlagzeilen: Obwohl die Familie Ajazaj aus Albanien in Berlin als bestens integriert galt, musste sie Mitte Dezember vorigen Jahres Deutschland verlassen. Der Vater hatte einen Job als Fliesenleger, seine Frau wollte sich zur Altenpflegerin ausbilden lassen. Die acht- und fünfjährigen Töchter sprechen sehr gut Deutsch und die kleine, im Mai vergangenen Jahres geborene Schwester kam hier zur Welt.

Über die Internet-Petitionsplattform change.org wurden bislang knapp 2000 Unterschriften gegen ihre Abschiebung gesammelt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) verteidigte nach Informationen der Berliner Morgenpost in der letzten Sitzung des Senats vor Jahresende die umstrittene Entscheidung – und sprach sich für eine Veränderung der Bundesgesetze aus.

Der Innensenator setzte die Abschiebung der Familie gegen das Votum der Härtefallkommission durch und berief sich dabei auf die "geltende Rechtslage". Für ihn zeigt der Fall aber "ganz eindeutig, wie dringend Deutschland ein modernes Einwanderungsgesetz braucht". Sein Haus prüfe auch die Möglichkeit, durch eine Bundesratsinitiative einen "Spurwechsel" vom Flüchtlings- zum Arbeitsmigrationsrecht zu erreichen, so Geisel weiter.

Die Familie war im Februar 2015 eingereist, um in Deutschland Asyl zu beantragen, doch da Albanien als sicheres Herkunftsland eingestuft ist, lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Antrag ab. Aufgrund eines Härtefallantrags im November 2016 wurde die Abschiebung zunächst ausgesetzt – die Familie erhielt eine sogenannte Duldung. Sie sei vor der dann doch erfolgten Abschiebung mehrfach daraufhingewiesen worden, dass sie ihrer Ausreiseverpflichtung nachkommen solle, argumentierte der Innensenator.

Wäre der von den SPD-geführten Ländern und auch von Geisel gewünschte "Spurwechsel" gesetzlich verankert, hätte die Familie eine Chance gehabt, zu bleiben – wenn die Eltern auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Der Innensenator sah laut einem der Berliner Morgenpost vorliegenden internen Papier allerdings auch nicht das öffentlich vorgetragene Argument der gelungenen und vollständigen Integration der Familie belegt.

Zudem verteidigte er die nächtliche Festnahme, mit der die Kinder aus dem Schlaf gerissen wurden. "Der Einsatz verlief keinesfalls gewaltsam", so Geisel in seiner Stellungnahme an den Senat. "Die Familie verhielt sich nach Aussagen der Sicherheitskräfte vollkommen kooperativ." Die Festnahme zur Abschiebung habe in der Nachtzeit erfolgen müssen, da die Abflugzeit auf dem Flughafen Schönefeld um 10 Uhr geplant war. Vor allem Berliner Politiker wie Canan Bayram (Grüne) und Hakan Taş (Linke) hatten die Vorgehensweise scharf kritisiert. Der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen bestätigte auf Anfrage der Berliner Morgenpost: "Dieser Fall zeigt drastisch, dass wir auf Bundesebene eine veränderte Gesetzgebung brauchen."

In 68 Prozent folgte der Innensenator der Kommission

Bis 5. Dezember 2017 hat der Innensenator laut einer der Berliner Morgenpost vorliegenden Statistik über 204 von der Härtefallkommission vorgelegte Härtefall-Anträge entschieden. Darunter waren noch offenen Anträge aus der beiden Vorjahre. In 139 Fällen gab er dem Ersuchen der Härtefallkommission statt, das waren 68 Prozent. Menschen, die ausreisepflichtig sind, können sich an das Gremium wenden. Die Härtefallkommission kann empfehlen, dass es aufgrund dringender humanitärer oder persönlicher Gründe es nicht zu einer Abschiebung kommt.

Mehr zum Thema:

Rot-rot-grün streitet über Abschiebungen in Berlin

Abschiebeflug nach Afghanistan befördert erstmals Gefährder