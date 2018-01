Trainingsauftakt für Hertha und Union

Berlin. Nach einer kurzen Winterpause starten Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin die Vorbereitung auf das neue Fußball-Jahr. Coach Pal Dardai versammelt das Team des Berliner Bundesligisten heute Nachmittag zur ersten Übungseinheit 2018. Da bereits elf Tage später das erste Rückrundenspiel beim VfB Stuttgart ansteht, verzichtet Hertha auf ein Winter-Trainingslager.

Für den Zweitligisten aus Köpenick geht es nach dem ersten Training am heutigen Tag erst am 23. Januar bei Holstein Kiel wieder um Punkte. Deshalb reist das Union-Team um Trainer André Hofschneider am Samstag in ein einwöchiges Trainingslager ins spanische Oliva Nova.