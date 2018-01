Ungewohnte Blicke in Berlins Vergangenheit

Berlin. Reiseführer für Berlin gibt es viele. Die meisten davon haben eine kurze Halbwertzeit, weil die Stadt ständig im Wandel ist und die Liste der angesagten Plätze daher ständig neu geschrieben werden muss. Anders ist das bei dem neuen Begleiter im Taschenformat "Legendäres Berlin", geschrieben von der Journalistin Elisabeth Schwiontek. Er bietet keine Hotel- oder Restauranttipps, dafür führt er auf die Spuren der Vergangenheit. 40 Orte in der Stadt werden hier präsentiert, viele sind bekannt, aber es werden auch etwas weniger Plätze und ihre Geschichte beschrieben. Im Fokus stehen nämlich nicht nur die großen Ereignisse, die die Stadt geprägt haben, sondern auch das Alltagsleben der Menschen, das sich meist woanders abspielte als die große Politik.

So wird der Schlossplatz als Brennpunkt deutscher Geschichte, der Molkenmarkt als mittelalterliches Zentrum oder der Potsdamer Platz als Symbol des Umbruchs genauso dargestellt wie das Haus, in der die Kommune 1 entstand, das erste besetzte Haus in Kreuzberg, das Lokal, in dem Alfred Döblin die Stadt beobachtet hat oder der Plänterwald, wo einst der größte Vergnügungspark der DDR stand.