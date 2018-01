Winterwetter lässt weiter auf sich warten

Sterne funkeln am Nachthimmel über einer Allee in Sieversdorf.

Potsdam. In der Region Berlin-Brandenburg bleibt es in den kommenden Tagen weiter mild. Frostiges Winterwetter sei bislang nicht in Sicht, sagte der Meteorologe vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam am Montag auf Anfrage.

Bis zum kommenden Wochenende werden sich die Temperaturen tagsüber auf Werte um 5 bis 9 Grad einpendeln. Üblich seien zu dieser Jahreszeit 3 Grad, sagte der Meteorologe. Nur langsam ziehe eine Kaltfront von Norden heran, die sich aber gegen die milde Witterung durchsetzen müsse. Möglicherweise werde es etwas kälter. "Ob sich dann auch Schnee zeigen wird, ist noch völlig unklar", sagte er.

( dpa )