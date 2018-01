Berliner Tourismuschef: "Gelungenes Silvesterfest"

Berlin. Der Berliner Tourismuschef Burkhard Kieker hat eine positive Bilanz zum Silvesterfest gezogen. "Berlin hat sich erneut als guter Gastgeber für Deutschland, aber auch für sehr viele ausländische Gäste bewiesen", sagte Kieker am Neujahrstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es war stadtweit ein gelungenes Fest, das zum Glück ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist."

Nicht nur die Partymeile am Brandenburger Tor habe enormen Zulauf gehabt, auch in fast allen größeren Hotels und Restaurants habe es besondere Silvesterveranstaltungen gegeben, so der Geschäftsführer von Visit Berlin. "Damit hat Berlin erneut die größte Silvesterparty Europas ausgerichtet", so Kieker.

Besonders erfreulich seien die hohen Besucherzahlen, weil man zunächst wegen der Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin eine erschwerte Anreisesituation befürchtet habe, so der Tourismuschef. "Das hat sich nicht bestätigt. Wer in Berlin feiern wollte, hat auch einen Weg hierher gefunden." Auffallend sei in diesem Jahr die besonders hohe Zahl ausländischer Gäste gewesen.

( dpa )