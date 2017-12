++ Live-Ticker: So feiert Berlin Silvester 2017

Party, Böller, Feuerwerk: So feiert Berlin! Die größte Party steigt auf der Festmeile am Brandenburger Tor. Das und mehr im Live-Ticker

0.06 Uhr: Deutschland begrüßt das Jahr 2018. Mit einem Feuerwerk am Brandenburger Tor haben Zehntausende Berliner und Gäste um Mitternacht gefeiert. Die Silvesterparty in der Hauptstadt gilt als größte in Deutschland. Bis zum späten Abend war nach Polizeiangaben alles friedlich auf dem Festgelände.

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir ein frohes neues Jahr!

23.57 Uhr: Und auch vom Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor senden wir live.

23.51 Uhr: Wir senden live vom Kurfürstendamm.

23.39 Uhr: Die Festmeile am Brandenburger Tor wurde geschlossen. Es werden keine weiteren Besucher mehr hereingelassen.

Achtung!

Alle Zugänge zur #Festmeile am Brandenburger Tor sind komplett geschlossen.



Weitere Besucher der #welcome2018-Party können derzeit nicht mehr hereingelassen werden. pic.twitter.com/OpSy9lFKCl — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2017

23.38 Uhr. Die Polizei meldet erste sexuelle Übergriffe am Brandenburger Tor. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es drei Übergriffe gegeben haben.

Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!

Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2017

23.35 Uhr: In der Gitschiner Straße in Kreuzberg hat es gebrannt. Es wurde niemand verletzt.

#Brand in #Kreuzberg

in der Gitschiner Straße brennt es im 5. OG. Wir sind mit 2 Fahrzeugen vor Ort und die Brandbekämpfung wird eingeleitet. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2017

23.15 Uhr: Das Gedränge vor der Hauptbühne am Brandenburger Tor ist groß. Immer wieder bahnen sich Gruppen von mehreren jungen Männern ihren Weg durch die Menschmenge. Hier und da kommt es zu kleineren Handgreiflichkeiten. Ein Gast will sogar beobachtet haben, wie Polizisten bespuckt und angegriffen wurden. "Es ist einfach ein bisschen stressig, weil sich einige nicht für ihre Plätze entscheiden können", ärgert sich Philipp Müller aus dem niedersächsischen Vechta. Er nimmt seine Freundin Lea schließlich auf die Schultern, damit sie besser sehen kann. Dennoch gefalle es den beiden gut, sagt der 17-Jährige. "Wir feiern zum ersten Mal am Brandenburger Tor Silvester."

23.05 Uhr: Die Polizei sperrt aus Sicherheitsgründen den S-Bahnhof am Brandenburger Tor.

Wir sperren jetzt den S-Bhf. #BrandenburgerTor . Züge der @SBahnBerlin fahren dann dort ohne Halt durch. pic.twitter.com/TBPGDEotzx — Bundespolizei Berlin Einsatz (@bpol_b_einsatz) December 31, 2017

22.53 Uhr: Das Feuer in einer großen Lagerhalle in Spandau ist gelöscht, teilte die Feuerwehr mit. 20 Kubikmeter Bauabfälle hatten gebrannt.

22.46 Uhr: Die Feuerwehr in Berlin kann kurz durchatmen. Sie meldet 256 Einsätze seit 19 Uhr, 56 mal waren es Brände.

#BFwSilvester

Zur Zeit keine besonderen Einsätze - Zeit für unsere Kollegen in Kreuzberg, die Fahrzeuge wieder Einsatzbereit zu machen und ein wenig durchzuatmen.#WirRettenBerlin pic.twitter.com/eG2MtLQZIL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2017

22.29 Uhr: Wer der Tradition des Bleigießens nachgeht, dürfe es dieses Jahr das letzte Mal gemacht haben. Bleigießsets werden 2018 aus dem Handel verschwinden.

22.00 Uhr: Am Kurfürstendamm zündet wie schon zuvor um 18 Uhr und um 20 Uhr erneut ein fulminantes Feuerwerk.

22.03 Uhr: Ein bisschen Spaß muss sein – Roberto Blanco hat bei seinem Auftritt in der ARD seinen Text vergessen...

21.54 Uhr: Im ZDF war bereits davon die Rede, dass eine Million Menschen auf der Festmeile in Berlin seien. Die Polizei gibt unterdessen bekannt, dass drei Kontrollpunkte geschlossen wurden:

21.29 Uhr: Das Unfallkrankenhaus Berlin berichtet, dass es zurzeit noch kein erhöhtes Aufkommen von Verletzungen durch Böller gibt.

Rund um die Hauptbühne war kaum noch ein Durchkommen möglich.

21.20 Uhr: Die Berliner Feuerwehr meldet 175 Einsätze seit 19 Uhr bis 21 Uhr, davon waren 40 gemeldete Brände.

21.02 Uhr: Die Feuerwehr Berlin ist im Großeinsatz in Hakenfelde (Spandau). Dort brennt eine Lagerhalle. Mittlerweile sind 80 Kräfte im Einsatz, wie der Berliner Morgenpost auf Nachfrage mitgeteilt wurde. Es brennen Müll und Gerümpel in einer rund 5000 Quadratmeter großen Lagerhalle. Es handelt sich um 20 Kubikmeter Müll, darunter Plastikmüll. Die Rauchentwicklung ist erheblich. Man bereitet einen "Großangriff" aufs Feuer mit Spezialfahrzeugen vor. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in dem Gebäude gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Ort des Geschehens.

#Brand in #Spandau

In der Goltzstrasse brennt eine Lagehalle. 36 Kräfte der @Berliner_Fw sind vor Ort, weitere auf dem Weg. Personen sind nicht in Gefahr, die Brandbekämpfung wurde eingeleitet. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2017

21.00 Uhr: Bisher sei auf der Silvestermeile alles friedlich, sagt Veranstaltungssprecherin Anja Marx. Es hätte keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben. Mittlerweile seien auch alle 500 Sicherheitskräfte im Einsatz. Die Eingänge am Brandenburger Tor bleiben derweil geschlossen. Rund um die Hauptbühne ist kaum noch ein Durchkommen möglich. Die anderen Eingänge an der Yitzhak-Rabin-Straße, Bellevueallee und am Großen Stern sind noch offen. Allerdings füllt sich die Silvestermeile auch zunehmend von Westen. Am längsten bleibt erfahrungsgemäß der Eingang am Großen Stern geöffnet.

20.42 Uhr: Die Polizei Berlin teilte auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit, dass es im Stadtgebiet vereinzelt Brände und Rauchentwicklung gegeben habe. In der Graefestraße in Kreuzberg musste ein Brand auf einem Balkon gelöscht werden, Ursache war offensichtlich Pyrotechnik. In der Mertensstraße in Spandau gab es Rauchentwicklung in einer Lagerhalle neben einem Flüchtlingsheim – verletzt wurde niemand. In der Wattstraße in Oberschöneweide wurde eine Person verletzt, nachdem es in einer Wohnung einen Brand gegeben hatte.

20.24 Uhr: Die Feuerwehr hat den Ausnahmezustand "Silvester" ausgerufen.

#BFwSilverster

die @Berliner_Fw hat um 19 Uhr den #Ausnahmezustand Silvester ausgerufen. Wir sind jetzt mit 1432 Kräften für Euch da. Das ist mehr als das 1,5-fache der normalen Kräftestärke der @Berliner_Fw.#WirRettenBerlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2017

20.07 Uhr: Ausgerechnet an Silvester ist der Dienst WhatsApp gestört.

20.00 Uhr: Die beiden Eingänge zur Silvestermeile am Brandenburger Tor wurden jetzt geschlossen. Aktuell ist nach Veranstalterangaben der Zugang nur noch über die Yitzhak-Rabin-Straße möglich.

19.42 Uhr: Unser Bildergalerie mit Aufnahmen vom Brandenburger Tor wächst:

Rund um die Hauptbühne war kaum noch ein Durchkommen möglich.

Die volle Partymeile: Blick Richtung Westen vom Brandenburger Tor. Foto: Philipp Siebert

Am längsten bleibt erfahrungsgemäß der Eingang am Großen Stern geöffnet.

Silvester in Berlin, das heißt mit Feuerwerk am Brandenburger Tor ins neue Jahr. Foto: Philipp Siebert

Die Festmeile ist rund zwei Kilometer lang und geht vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule. Foto: Philipp Siebert



Silvester in Berlin, das heißt mit Feuerwerk am Brandenburger Tor ins neue Jahr. Foto: Philipp Siebert

Die Einlasskontrollen am Brandenburger Tor dauerten anfangs nur wenige Minuten. Foto: Philipp Siebert

Willkommen 2018: Zehntausende Berliner und Zugereiste feiern am Brandenburger Tor. Foto: Philipp Siebert

Auch nebenan im Bundestag brennt noch Licht. Foto: Philipp Siebert

Silvester in Berlin, das heißt mit Feuerwerk am Brandenburger Tor ins neue Jahr.



Bisher sei auf der Silvestermeile alles friedlich, sagt Veranstaltungssprecherin Anja Marx gegen 21 Uhr. Es hätte keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben.

Die ersten Besucher haben sich am Sonntagnachmittag vor dem Brandenburger Tor eingefunden. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Die Festmeile ist rund 2 Kilometer lang und geht vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Die Polizei ist in Berlin mit 1600 zusätzlichen Kräften im Dienst. In der Leitstelle besetzen 63 Beamte den Notruf. Foto: Reuters

19.36 Uhr: Szenen vom Brandenburger Tor. Auf der Festmeile gibt es auch einen Rückzugsbereich für sexuell belästigte Frauen, der dieses Jahr erstmals als "Safety Area" ausgewiesen wurde. Dort stehen geschulte Helfer des Deutschen Roten Kreuzes bereit. Auch in den Jahren zuvor standen Helfer für Krisen aller Art bereit - neu ist, dass ein Teil der Anlaufstellen nun so genannt wird. Kritik daran gab es von der Deutschen Polizeigewerkschaft. "Damit sagt man, dass es Zonen der Sicherheit und Zonen der Unsicherheit gibt", sagte der Vorsitzende Rainer Wendt der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Bij de Brandenburger Tor: pic.twitter.com/roE3EdZyua — Wierd Duk (@wierdduk) December 31, 2017

19.28 Uhr: Die Polizei gewährt einen Blick ins Lagezentrum am Brandenburger Tor.

In der Koordinierungsstelle von #Welcome2018 am Brandenburger Tor verschaffen sich unser Präsi Herr Kandt und Einsatzleiter Herr Sydow einen Lageüberblick.

Hier tauschen Kollegen der @bpol_b_einsatz @Berliner_Fw @drk_berlin und der Veranstalter Informationen aus. pic.twitter.com/aQJNXxprIN — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2017

19.21 Uhr: In einzelnen Stadtteilen Berlins wird derweil geknallt, als gäbe es kein Morgen.

Ganz normale Straßenkreuzung in Berlin, sobald es an #Silvester dunkel ist. (🔈an) 😶 pic.twitter.com/OA6SElXnWm — Andreas Rickmann (@a_rickmann) December 31, 2017

19.00 Uhr: Gut möglich, dass der Silvestertag einen Wärmerekord aufstellt: Die Temperaturen lagen am Sonntag bei 7 Grad an der Ostsee und 16 in der Südhälfte Deutschlands. In Berlin wurden laut Kachelmannwetter an einzelnen Orten 12 Grad gemessen.

Kuschelige 12 Grad am #BrandenburgerTor . Das freut die Besucher und ärgert die Mützenverkäufer. Was trotzdem gut geht: blinkende Brillen und Blumenkränze. #Silvester2017 pic.twitter.com/6Vxa5DSBqp — Johannes Drosdowski (@JDrosdowski) December 31, 2017

18.50 Uhr: Mitgebrachter Alkohol ist auf der Partymeile am Brandenburger Tor streng verboten. Wer es doch versucht, muss Flaschen und Dosen in die bereitstehenden orangen Tonnen werfen. Diskussionen gibt es darum aber nicht.

Die Einlasskontrollen am Brandenburger Tor dauerten anfangs nur wenige Minuten.

Foto: Philipp Siebert

18.20 Uhr: Die Partymeile füllt sich. Laut unserem Reporter müssen Besucher nur wenige Minuten an den Einlasskontrollen warten. Eine Gruppe junger Spanier berichtet von etwa drei Minuten Schlangestehen am Eingang Ebertstraße/Ecke Behrenstraße. In drei Schritten gehen die Kontrolleure vor: Erst werden Personen mit und ohne Tasche getrennt. Ein paar Meter weiter werden, falls vorhanden, die Taschen durchsucht. Noch etwas weiter werden die Partygäste abgetastet.

18.10 Uhr: Die Polizei informiert über die Einlasskontrollen:

Auch in diesem Jahr gibt es bei der #Welcome2018 Silvesterparty auf der #Festmeile wieder neun Kontrollpunkte. Denken Sie daran, genug Zeit einzuplanen.



Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie z.B. hier: https://t.co/iiIpM0tP9L pic.twitter.com/NF6fMkt0nb — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2017

18.05 Uhr: Am Kurfürstendamm ist für einige offenbar schon Mitternacht:

Silvester in Berlin, an der Gedächtniskirche, kurz nach 18 Uhr: pic.twitter.com/yWXxFW8l1V — Marcus Schwarze (@MarcusSchwarze) December 31, 2017

17.49 Uhr: Die Stimmung am frühen Abend war ruhig und entspannt. Viele kamen im Regencape, das erwartet Nieselwetter blieb aber zunächst aus. Unter dem Motto "Welcome 2018" wollen Berliner und Touristen das neue Jahr begrüßen. Musiker wie die Spider Murphy Gang, Oli P, MICAR und Conchita treten auf - das Programm begann gegen 17.30 Uhr.

Einlasskontrolle am Brandenburger Tor: Für die Sicherheit sorgen rund 500 Ordner und ein 13 Kilometer langer doppelter Zaun. Betonpoller versperren die Zufahrten.

Foto: Reuters

17.29 Uhr: Die Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin ist die größte in Deutschland, Hunderttausende werden erwartet. Auch im Rest der Bundeshauptstadt lassen viele Besucher die Korken knallen, während tausende Einsatzkräfte für Sicherheit, Rettung und das Aufräumen danach sorgen. Zahlen im Überblick:

Die Festmeile ist rund 2 Kilometer lang und geht vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule.

Für die Sicherheit sorgen rund 500 Ordner und ein 13 Kilometer langer doppelter Zaun. Betonpoller versperren die Zufahrten.

Rund 140 Ärzte und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes leisten Sanitätsdienst an Unfallhilfsstellen.

Die Polizei ist in Berlin mit 1600 zusätzlichen Kräften im Dienst. In der Leitstelle besetzen 63 Beamte den Notruf.

1412 Feuerwehrleute - mehr als doppelt so viele wie normal - sind im Dienst, davon 806 Berufsfeuerwehrleute, 489 Freiwillige und mehr als hundert Mitarbeiter der Hilfsdienste. Insgesamt sind 432 Einsatzfahrzeuge unterwegs, 78 Mitarbeiter besetzen die Leitstelle.

Freiwillige und mehr als hundert Mitarbeiter der Hilfsdienste. Insgesamt sind 432 Einsatzfahrzeuge unterwegs, 78 Mitarbeiter besetzen die Leitstelle. Bei der BVG arbeiten über Silvester 3300 Mitarbeiter, darunter Fahrer, Mitarbeiter in den Leitstellen, bei der Infrastruktur und der Sicherheit.

Für den Neujahrsputz am 1. Januar stehen bei der Berliner Stadtreinigung rund 600 Beschäftigte und 150 Fahrzeuge bereit.

Die Festmeile ist rund 2 Kilometer lang und geht vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule.

Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

17.22 Uhr: Unter dem Motto "Welcome 2018" wollen Berliner und Touristen bei mildem, feuchtem Wetter das neue Jahr begrüßen. Die Meile ist eingezäunt und bewacht. Musiker wie die Spider Murphy Gang, Oli P, MICAR und Conchita treten auf. Um Mitternacht erstrahlt das Höhenfeuerwerk über Berlins Wahrzeichen.

Deutschland bereitet sich auf Silvester vor Nach den Ereignissen vor zwei Jahren in Köln hatten die Behörden ihre Sicherheitsmaßnahmen bereits im vergangenen Jahr verstärkt. Deutschland bereitet sich auf Silvester vor

17.13 Uhr: Das neue Jahr kann kommen: Die Silvester-Partymeile am Brandenburger Tor ist seit Sonntagnachmittag geöffnet. Vor der Bühne hätten sich schon einige Menschen versammelt, sagte die Sprecherin der Veranstaltung. Hunderttausende Besucher werden bis Mitternacht zu Deutschlands größter Silvesterparty erwartet.

Berlin rüstet sich für riesige Silvesterparty Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel vor. Die Silvesterparty am Brandenburger Tor ist seit Jahren die größte in ganz Deutschland. Noch befindet sich die Bühne im Aufbau - doch auf der knap... Berlin rüstet sich für riesige Silvesterparty

( msc/ps/ag/dpa )