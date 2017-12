Streit vor Imbiss: Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Ein Schild "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Berlin. Ein 28-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Bei dem Streit vor einem Imbiss in der Buschkrugallee sollen zwei 16 und 20 Jahre alte Männer auf den 28-Jährigen mit einem Messer eingestochen haben. Der Mann musste mit schweren Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden 16- und 20-Jährigen wurden laut Polizei festgenommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist der Messer-Attacke am Samstagabend ein Streit zwischen mehreren Beteiligten vorausgegangen. Passanten konnten die Auseinandersetzung beenden. Die genauen Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.

( dpa )