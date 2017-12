Die fünf ausgebrochenen Häftlinge laufen weiter frei herum

Die Polizei sucht weiter auch nach einem 30-Jährigen, der sich am Donnerstag aus dem offenen Vollzug nicht zurückgemeldet hatte.

Von den vier am vergangenen Donnerstag aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee ausgebrochenen Häftlingen fehlt noch jede Spur. Die Polizei sucht auch noch weiterhin nach einem 30 Jahre alten Gefangenen, der sich ebenfalls am Donnerstag aus dem offenen Vollzug nicht zurückgemeldet hatte. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Mit einem Trennschleifer und einem Hammer hatten sich die vier Häftlinge im Alter zwischen 27 und 38 Jahren den Weg in die Freiheit gebahnt. Sie arbeiteten in der Autowerkstatt der JVA und gelangten von dort in einen abgeschiedenen Heizungsraum. Mit dem Werkzeug bearbeiteten sie eine Lüftungsöffnung und gelangten ins Freie. Der 30-Jährige verbüßte eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen des Erschleichens von Leistungen.

