Berlins Schausteller trauern um „Mr. Volksfest“

Verbindend, liebenswert und kreativ beschreibt Schausteller Thilo-Harry Wollenschlaeger seinen langjährigen Kollegen und engen Freund Richard Simmons. Sein überraschender Tod an Weihnachten mache ihn immer noch fassungslos. Mit Simmons verliere Berlin eine seiner prägendsten Persönlichkeiten. Viele Jahre war er im Vorstand des Berliner Schaustellerverbands. 2016 trat er wegen interner Differenzen aus und gründete die Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Schausteller e.V., deren Vorsitzender er bis zuletzt war.

Richard Simmons wurde am 16. April 1947 in der Kleinstadt Sheridan im US-Bundesstaat Wyoming geboren. 1971 kam er als Offizier der US Army nach West-Berlin. Als Verbindungsoffizier, so genannter "Volksfest-Offizier", war er von offizieller Seite für Organisation und Durchführung des Deutsch-Amerikanischen Volksfests in Dahlem zuständig. Dort lernte er auch die Schaustellertochter Irene Purwin kennen. Beide heirateten 1975. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor – Christopher und Laura.

Simmons stieg in das Schaustellergeschäft seines Schwiegervaters Hans Purwin ein. Nach dessen Tod 1987 übernahmen er und seine Frau die Firma. Zu den von ihm organisierten über 1000 Großveranstaltungen gehörten etwa das Deutsch-Französische Volksfest, das Deutsch-Amerikanische Volksfest oder die Neuköllner Maientage. Häufig trat er dabei mit Cowboyhut und Stiefeln auf, was ihm den Spitznamen "Mr. Volksfest" einbrachte. In erster Linie sei es Simmons darum gegangen, den Berlinern seine US-amerikanische Heimat näherzubringen, sagt Wollenschlaeger. "Volksfest war für ihn eine Begegnungsstätte von Menschen, egal welcher Nationalität und Hautfarbe."

1997 erfolgte eine Zäsur in Simmons Leben. In seinem Haus in Frohnau wurden er und seine Frau überfallen, brutal niedergeschlagen. Lange lag er im Krankenhaus, und es war nicht klar, ob er überlebt. Doch er schaffte den Weg zurück ins Schaustellerleben. Am 25. Dezember stand er noch hinter seinem Bratwurststand auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus Spandau. Einen Tag darauf, am 26. Dezember, starb er mit 70 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt.

