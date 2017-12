Das sollten Besucher der Party am Brandenburger Tor beachten

Auch in diesem Jahr steigt Deutschlands größte Silvesterparty wieder im Herzen der Hauptstadt. Unter dem Motto "Welcome 2018" werden Hunderttausende auf der Straße des 17. Juni erwartet – auf rund eineinhalb Kilometern zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule. Höhepunkt soll auch in diesem Jahr wieder das minutenlange Feuerwerk um Mitternacht sein. Das offizielle Showprogramm auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor sowie den beiden anderen Bühnen auf der Silvestermeile startet bereits um 19 Uhr. Nach Mitternacht kann noch bis drei Uhr morgens weiter gefeiert werden.

Auftreten sollen in diesem Jahr Rednex, Whigfield, Oli P., Die Höhner, Die Münchener Freiheit, Alex Christensen, Nana, Nico Santos, Bell Book & Candle, Alice Merton, Spider Murphy Gang und viele andere Künstler. An­drea Kiewel und Johannes B. Kerner übernehmen erneut die Moderation. Die Veranstaltung wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.

Die Silvestermeile ist über sechs Eingänge erreichbar. Diese befinden sich am Brandenburger Tor, an den Ecken Ebert- und Scheidemannstraße sowie Ebert- und Behrenstraße. Auf die Mitte der Festmeile gelangt man über die Yitzhak-Rabin-Straße sowie beidseitig über die Bellevueallee. Am westlichen Ende gibt es einen Eingang direkt am Großen Stern. Alle Zugänge sind auch für Rollstuhlfahrer nutzbar und werden ab 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Anreise empfiehlt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zu den S- und U-Bahnhöfen Potsdamer Platz oder Friedrichstraße sowie den S-Bahnhöfen Bellevue oder Tiergarten. Der Bahnhof Brandenburger Tor wird aus Sicherheitsgründen ab 16 Uhr geschlossen.

Ein wesentlicher Fokus der Veranstalter liegt auch in diesem Jahr auf den Sicherheitsvorkehrungen. Neben dem Festgelände wird der umliegende Tiergarten mit doppelten Zäunen abgesperrt. Rund 500 Ordner werden im Einsatz sein. Betonpoller sichern die Zufahrten ab. Allein für die Sicherheitsvorkehrungen habe man eine gute sechsstellige Summe ausgegeben, sagte Veranstaltungssprecherin Anja Marx. Da an den Eingängen zur Party-Meile ausgiebige Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt werden, müssen Besucher mit längeren Wartezeiten rechnen. Außerdem empfiehlt es sich, rechtzeitig zu kommen. Erfahrungsgemäß kommt es früher oder später aus Sicherheitsgründen zum Einlassstopp.

Große Taschen, Rucksäcke und Feuerwerk sind verboten

Dabei gibt es strenge Bestimmungen, was mit auf das Gelände genommen werden darf und was nicht. Rucksäcke, große Taschen und Koffer sind verboten. Lediglich Jutebeutel, Turnbeutel, Gürteltaschen und kleinere Handtaschen sind erlaubt. Auch Feuerwerkskörper jeglicher Art sowie alkoholische Getränke sind tabu. Letztere können auf der Meile jedoch käuflich erworben werden.

Folgende weitere Gegenstände werden an den Eingängen vom Sicherheitspersonal beschlagnahmt und gegebenenfalls entsorgt: Glasflaschen oder sonstige Gegenstände und Behältnisse aus Glas oder anderen zerbrechlichen oder harten Materialien, Spraydosen, PET-Flaschen über 0,5 Liter, scharfe und spitze Gegenstände, Waffen jeder Art, Fahnen- oder Transparentstangen von mehr als einem Meter Länge, Getränkedosen, größere Mengen von Papier oder Papierrollen, Megafone, Tiere, Laserpointer, Hocker, Stühle und Kisten. Eine Kleinigkeit zu Essen, ein Taschenfeuerzeug, das Smartphone und eine handelsübliche Kamera dürfen dagegen mit hinein genommen werden.

Auf der Partymeile steht die Berliner Polizei mit zwei mobilen Wachen in Containern bereit. Ferner werden Beamte in Uniform und in Zivil in der Menge unterwegs sein. Auch die Feuerwehr ist mit zwei mobilen Wachen vor Ort. An Unfallhilfsstellen warten 140 Sanitäter.

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch einen Sicherheitsbereich für Frauen. In der sogenannten "Women's Safety Area" am Brandenburger Tor stehen für Krisen geschulte Helfer des Deutschen Roten Kreuzes bereit. An sie können sich Frauen wenden, die sexuell belästigt wurden oder sich unwohl fühlen. "Wir bieten es an, falls jemand den Bedarf haben sollte", sagt Veranstaltungssprecherin Marx.

