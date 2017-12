Zu diesen Terminen sammelt die BSR alte Weihnachtsbäume ein

Berlin. Mit dem Jahreswechsel verschwinden peu à peu die Weihnachtsbäume aus Berlins Häusern und Wohnungen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sammelt daher im Januar wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume vom Straßenrand ein. Zwischen dem 8. und 20. Januar gibt es pro Stadtteil zwei Abholtermine, teilte die BSR mit. Die Termine für die jeweiligen Adressen sind über einen speziellen Abfuhrkalender abrufbar, der auf der Website der BSR zur Verfügung steht. Außerdem können die Termine unter der Telefonnummer (030)7592-4900 erfragt werden.

Die BSR bittet, die Bäume bereits am Vorabend gut sichtbar an den Straßenrand zu legen – spätestens bis 6 Uhr früh am Abholtag. Der Weihnachtsbaum muss laut BSR komplett abgeschmückt sein, d.h. auch Lametta ist zu entfernen. Zudem sollte der Baum nicht zerkleinert, sondern als Ganzes an die Straße gelegt werden. Des Weiteren bittet die Stadtreinigung darum, den Baum nicht in eine Mülltüte zu stecken, weil Plastiktüten die Weiterverwertung erschweren würden.