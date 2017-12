Schrieb Dennis R. den Abschiedsbrief seiner Frau selber?

Der Brief, den ein Richter am Freitag vor einem Moabiter Schwurgericht verlas, wurde im Januar 2013 verfasst. Ein Abschiedsbrief. Mit einem Computer geschrieben. Autorin, so scheint es, ist eine Frau: "Mein lieber Hase", heißt es, "es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr." Von unerträglichen Schmerzen wird berichtet und dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühle. "Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, ich lieb dich, Ina", steht am Ende.

Die Staatsanwaltschaft und die Angehörigen der damals 50-jährigen Ina M. gehen jedoch davon aus, dass nicht sie diesen Brief schrieb, sondern ihr Ehemann – der 51-jährige Dennis M., der sich seit Juni 2017 wegen Mordes vor Gericht verantworten muss.

Es gibt wenig Beweise. Genau genommen nur Fotos, die vom Leichnam der Frau in der Gerichtsmedizin gefertigt wurden und Strangmale am Hals zeigen. Die Ermittler gingen damals, nicht zuletzt wegen des Abschiedsbriefes, von einem Suizid durch Erhängen aus. Die Sache wurde jedoch noch einmal aufgerollt, nachdem eine zweite Frau aus Dennis M.s unmittelbaren Umfeld starb: Am 21. November 2016 wurde in einem Haus im Ortsteil Müggelheim die Leiche der 66-jährigen Marita K. gefunden. Auch dieser Todesfall wird vor dem Schwurgericht verhandelt. Hier geht die Staatsanwaltschaft ebenfalls von Mord aus – und hat dafür eine weitaus bessere Beweislage als für den ersten Fall: Der Tatort, Dennis M.s erste Erklärungen, Blut an seinen Schuhen – alles sprach gegen ihn. Nach anfänglichem Leugnen erklärte er damals, er sei von Marita K. mit einem Messer und einem Schraubendreher angegriffen worden und habe sich gewehrt. Diese Aussage zog er inzwischen zurück. Vor Gericht schweigt er.

Frau vermutlich mit einem Antennenkabel erwürgt

Die Beweisaufnahme um den Todesfall Marita K. ist inzwischen abgeschlossen. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass es für eine Verurteilung wegen Mordes reicht. Thema ist jedoch weiterhin der Tod von Ina M. Laut Anklage soll Dennis M. seine damalige Ehefrau am 12. Januar 2013 in der gemeinsamen Wohnung in Mariendorf getötet haben; heimtückisch von hinten, vermutlich mit einem Antennenkabel. Eine Tochter sagte vor Gericht, dass sie den Abschiedsbrief der Mutter erst einige Tage später habe lesen können. "Es war nicht der Sprachstil meiner Mutter. Sie hätte ihn auch mit der Hand geschrieben und für ihre Kinder und Enkel mehr als nur ein paar Grüße übriggehabt." Sie und ihre Geschwister hätten sehr schnell Zweifel gehabt, dass sich die Mutter selber umgebracht habe.

Am Freitag beschloss das Gericht, zur Bewertung der Fotos den renommierten Rechtsmediziner Markus Rothschild heranzuziehen. Der Prozess wird am 10. Januar fortgesetzt.