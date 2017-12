Was sie tut, tut sie gut: Ilona Scholl leitet das Kreuzberger Restaurant „Tulus Lotrek“. Erst im November erhielt ihr Team einen Michelin-Stern, im September kürten die Berliner Meisterköche Scholl zur „Gastgeberin des Jahres 2017“

Tipps vom Profi Essen, Deko, Alkohol - So gelingt die Silvester-Party

Der Silvesterabend ist ein Minenfeld: Wirklich alle glauben, sich amüsieren zu müssen. Der Erwartungsdruck könnte gar nicht höher sein. Manch einer ergreift in weiser Voraussicht die Flucht. Den Hiergebliebenen stellt sich die Frage: Wie wird man als Gastgeber am letzten Tag des Jahres seinen Gästen gerecht? Das weiß Ilona Scholl, Restaurantleiterin des "Tulus Lotrek" in Kreuzberg. Die "Berliner Meisterköche" kürten die erfolgreiche Gastronomin im September zur "Gastgeberin des Jahres 2017". Den Lesern der Berliner Morgenpost verrät sie ihre besten Tipps.

Essen "Ich rate, etwas zuzubereiten, worin man sich sicher ist", sagt Ilona Scholl. "Der mit Erwartungen ohnehin überfrachtete Silvesterabend ist ganz sicher nicht der richtige Zeitpunkt für das erste Soufflé." Die Gastronomin findet Raclette oder Fondue nicht spießig, sondern bestens geeignet für einen Abend mit Freunden. Beides sei "gesprächsstiftend und leicht vorzubereiten". Wer wirklich Spaß an aufwendigen Menüs hat, sollte sich trotzdem nicht übernehmen. "Schließlich möchte man nicht die ganze Zeit in die Küche rennen. "Gebeizter Fisch als Vorspeise zum Beispiel: Macht etwas her und ist gut vorzubereiten", sagt Scholl.

Einen schweren Braten will nach den Weihnachtsfeiertagen keiner essen. Wer mit einem eher bescheidenen Budget arbeiten muss, sollte sich nicht scheuen, die Speisen einfach zu halten. "Man kann auch für kleines Geld hochwertig kochen, wenn man nicht an den Zutaten spart", sagt Scholl.

Konkret kann das heißen: lieber Würstchen vom Fleischer Ihres Vertrauens und dazu ein Kartoffelsalat aus Knollen vom Markt als den Lachs aus dem Discounter. "Essen ist das Wichtigste an einem solchen Abend. Warum ausgerechnet hier sparen? Dann lieber etwas weniger Geld in Böller investieren."

Gästeliste Wen lade ich ein? Nicht immer ist diese Frage frei von Zwängen. "Ich bin da für Egoismus", sagt Scholl. "An diesem Abend sollte man Menschen einladen, die man auch wirklich sehen möchte." Dennoch gibt es oft zumindest gefühlte Verpflichtungen. Wer den streitsüchtigen Onkel partout einladen will, kann sich mit einer Sitzordnung behelfen.

"Mit freier Platzwahl kann man sich da schnell ins eigene Fleisch schneiden. Dabei hilft es schon, Streithammel, verfeindete Familienmitglieder oder ehemals Verbandelte räumlich etwas voneinander zu trennen", so die Gastronomin. Dass sich trotzdem nicht jeder mit jedem am Tisch synergetisch ergänze, sei ganz normal, sagt Scholl.

Bei größeren Runden seien Gastgeber, die alles selbst regeln wollen, schnell überfordert. Es entlaste den Gastgeber, die Gäste mit einzubinden, sie etwa zu bitten, eine Beilage zuzubereiten, oder Musikliebhabern aufzutragen, den DJ zu spielen. So fühle sich jeder für das Gelingen des Abends verantwortlich. Die eigentliche Aufgabe des Gastgebers sei es, möglichst entspannt durch den Abend zu führen.

Alkohol Dabei hilft mitunter ein Schluck Alkohol. Hier stimmt das alte Klischee: Es muss nicht immer Champagner sein. "Es muss etwas Gutes sein", sagt Scholl. "Kaufen sie lieber einen ordentlichen Winzersekt als einen schlechten Schampus." Auch Crémant oder Cava seien eine gute Wahl. "Sie müssen sich nicht übernehmen. Kaufen Sie das Beste, das sie sich leisten können."

Prosecco hingegen habe zu wenig Kohlensäure und prickele nicht so schön. Die Gastronomin rät, Getränke beim Fachverkäufer zu holen und offen ein Budget zu nennen. Wein vom Weinhändler müsse gar nicht teuer sein, auch hier gebe es günstige Flaschen. "Man trinkt ohnehin nicht den ganzen Abend Schaumwein", sagt Scholl. Einzig zum Aperitif und zu Mitternacht empfehle sich ein Getränk, mit dem man festlich anstoßen kann.

Zum Essen passen je nach Vorliebe Wein oder Bier besser, sagt die Expertin.

Dekoration Wer Freude daran hat, dem Anlass entsprechend zu dekorieren, kann sich auch an Silvester austoben. "Ich finde es wichtiger, den Fokus auf das Essen zu legen", sagt Scholl. "Dabei isst das Auge natürlich mit: Ein liebevoll gedeckter Tisch stimmt die Gäste auch optisch auf das Mahl ein. Dazu gehören schöne Gläser, eine Serviette, die sich gut anfasst, auch Tischkarten oder eine handgeschriebene Speisekarte können den Gästen Freude bereiten."

Es sei nicht wichtig, in Dinge zu investieren, die glitzern, denn ein gelungener Abend sei nicht von der Dekoration abhängig. Spiele oder gemeinsame Aktivitäten hingegen könnten dem Abend eine Struktur geben. Traditionen wie Bleigießen seien dafür gut geeignet. "Das stiftet Gemeinschaft. Es gibt weniges, was so lustig ist, wie 18 Atheisten, die sich gemeinsam darin ergehen, Bleiklümpchen zu deuten", sagt Scholl. Ein Bleigieß-Set kostet wenige Euro.

Sperrstunde Wer ab einer bestimmten Uhrzeit alleine sein möchte, aus welchem Grund auch immer, der sollte dies zu Beginn kommunizieren, zum Beispiel im Rahmen einer schriftlichen Einladung. "Natürlich gibt es bei jeder Party und bei jedem Abendessen einen Punkt, an dem sich das ändern kann, wenn die Stimmung ausgelassen genug ist", sagt Scholl. Wer sich dann mitreißen lässt, macht nichts verkehrt.

"Will man aber angetrunkene Menschen aus dem Haus bekommen, muss mit milder Strenge und wiederholt darauf hingewiesen werden, sonst gelingt das nicht." Auch hier hat die vorher kommunizierte Deadline einen Vorteil: Es gibt einen Punkt, auf den der Abend hinstrebt, und der Gastgeber kann mit subtilen Signalen für einen sanften Ausklang sorgen.