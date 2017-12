120 Flüchtlinge sind nach Tempelhof umgezogen

Am Freitag mussten rund 120 Flüchtlinge ihre Unterkünfte in Charlottenburg, Spandau und Pankow verlassen. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) organisierte ihren Umzug in das neue Containerquartier am Rande des Tempelhofer Feldes. Der Betreiber der drei Unterkünfte, die Gierso Boardinghaus GmbH, hatte den Betroffenen am Mittwoch mitgeteilt, dass sie sich vom LAF eine andere Unterkunft zuweisen lassen sollen und ihre Wohnplätze spätestens am Freitag zu räumen haben.

Wie berichtet, hatte das Landesamt am Donnerstag versucht, einen Aufschub bis zur ersten Januarwoche zu erwirken. Ein Schreiben an seine Rechtsanwälte habe ihn nicht erreicht, eine E-Mail erst am späten Donnerstagabend, erklärte Gierso-Geschäftsführer Tobias Dohmen. Somit kam keine Einigung über einen Aufschub zustande. Er wäre aber telefonisch erreichbar gewesen, sagte Dohmen.

Der Heimbetreiber und die Senatssozialverwaltung liegen seit etlichen Monaten im Streit. Das LAF hatte im Juni die Betreiberverträge mit der Gierso für fünf Unterkünfte fristlos gekündigt. Das Unternehmen forderte dann im August, seine Heime zum 1. September als vertragsfreie Unterkünfte weiterbetreiben zu können. Ziel war, dort Flüchtlinge unterbringen zu können, deren Asylverfahren abgeschlossen ist. Für diese Menschen ist nicht das Landesamt zuständig, sondern die Bezirksämter und Jobcenter. Mit denen könne er seine Leistungen aber nur direkt abrechnen, wenn die Unterkünfte nicht mehr auf der Liste der vertragsgebundenen Unterkünfte des LAF geführt werden, argumentiert Dohmen.

Sozialverwaltung will Unterkünfte halten

Für die drei Unterkünfte in Charlottenburg (Soorstraße), Spandau (Staakener Straße) und Pankow (Rennbahnstraße) lehnt die Sozialverwaltung die Streichung von der Liste ab. Sie will die Unterkünfte halten und neue Miet- und Betreiberverträge mit einem anderen Anbieter abschließen. Dagegen wehrt sich die Gierso – und beklagt unbeglichene Rechnungen in Millionenhöhe. Am 4. Januar verhandelt das Landgericht darüber, ob die drei Heime von der Liste der vertragsgebundenen Einrichtungen gestrichen werden müssen.

Die Gierso meint, diese Heime würden auf der Liste geführt, weil dort noch Flüchtlinge wohnen, für die das LAF zuständig ist. Dabei beruft sie sich in einem Schreiben auf die Aussage einer LAF-Mitarbeiterin vor Gericht. Deshalb mussten die 120 Flüchtlinge ausziehen. "Wir bedauern diesen Schritt sehr", erklärte Dohmen. Die Sozialverwaltung vertritt hingegen die Auffassung, es sei unfair den Geflüchteten gegenüber, vor der Verhandlung am 4. Januar Tatsachen zu schaffen.