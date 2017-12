Berlin 2017 das wärmste aller deutschen Bundesländer

Berlin. 2017 war in Berlin ein besonders warmes und besonders nasses Jahr. Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,4 Grad Celsius sei die Hauptstadt das wärmste aller Bundesländer gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Über die vergangenen Jahren lag die Durchschnittstemperatur in Berlin bei 9,4 Grad. Die Sonne schien mit 1590 Stunden kürzer als sonst - in den vergangenen Jahren hatte es in Berlin durchschnittlich 1635 Sonnenstunden gegeben.

Schuld sind die zahlreichen und ergiebigen Regenschauer des Jahres. Mit 815 Litern Niederschlag pro Quadratmeter fiel deutlich mehr Regen auf die Berliner, als im Mittelwert der vorigen Jahren (573 Liter). Fast ein Viertel des Jahresregens fiel in Tegel am 29. Juni. Ein einziges Gewitter ließ 196,9 Liter pro Quadratmeter niederregnen - mehr fiel in Deutschland nirgendwo sonst an nur einem Tag. Der Sommer in Berlin war der nasseste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881.

( dpa/seg )