JVA Plötzensee vermisst fünften Häftling

Berlin. Der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee fehlt ein fünfter Häftling. Die Senatsjustizverwaltung bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Bild". Der Mann sei im offenen Vollzug und habe sich am Donnerstag nicht zurückgemeldet. Er verbüße eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen des sogenannten Erschleichens von Leistungen. Dazu zählt zum Beispiel auch Schwarzfahren.

Nach dem spektakulären Ausbruch von vier Häftlingen soll die JVA nun von einem externen Gutachter einem Sicherheitscheck unterzogen werden. Das bestätigte ein Sprecher der Justizverwaltung am Freitag der Berliner Morgenpost. Dieser Sicherheitscheck soll zusätzlich zur Schwachstellenanalyse, den die Verwaltung durchführt, in Auftrag gegeben werden.

Zudem bekräftige Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), dass er im Parlament Rede und Antwort stehen werde. Rücktrittsforderungen aus den Reihen der CDU kommentiere man hingegen nicht, hieß es aus der Justizverwaltung. Derzeit wird intern auch ermittelt, wie die Einbrecher unbemerkt fliehen konnten und wie das so lange unbemerkt bleiben konnte. Zu möglichen personellen Konsequenzen wollte sich die Justizverwaltung nicht äußern.

Der Moment des Ausbruchs: Zwei der Häftlinge klettern durch das Loch in der Wand der JVA Plötzensee und werden dabei von der Überwachungskamera im Eingangsbereich aufgezeichnet

Foto: Senatsjustzizverwaltung

Ausbrecher noch immer auf der Flucht

Am Donnerstagmorgen waren vier Häftlinge aus der JVA Plötzensee ausgebrochen. Die vier Männer entkamen durch ein Loch in der Gefängnismauer. Die Männer hätten am Morgen zunächst ihren Dienst in einer Werkstatt auf dem Gelände der Haftanstalt gelegenen Werkstatt angetreten. Von dort aus seien sie an die Mauer gelangt und hätten dort den Betonpfeiler zwischen zwei Lüftungsspalten zerstört. Durch das schmale Loch seien die Gefangenen dann auf das Außengelände gelangt und hätten den Stacheldrahtzaun überwunden.

Die vier Häftlinge arbeiteten in der JVA gemeinsam in der Kfz-Werkstatt. Zum Zeitpunkt ihres Ausbruchs waren in der Werkstatt knapp 20 Gefangene und drei JVA-Mitarbeiter. Der verwinkelte Bau mit mehreren Räumen ist schlecht einsehbar. Der Heizungsraum, über den das Quartett entkam, ist etwa 30 bis 40 Meter vom Hauptraum entfernt. Dort konnten sie unbemerkt das Loch in die Wand hacken und flexen. Die von der Kamera aufgezeichnete Flucht dauerte schließlich nur drei Minuten. Bis zum Freitagmittag konnte die Polizei die flüchtigen Häftlinge nicht finden.

