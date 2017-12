Philharmoniker: Letztes Silvester-Konzert mit Rattle

Berlin (dpa/bb) Sir Simon Rattle tritt zum letzten Mal als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker bei dem traditionellen Silvesterkonzert des Orchesters auf. Als Stargast wird an diesem Sonntag (31. Dezember) die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato singen, die unter anderem die Orchesterlieder von Richard Strauss aufführen wird, wie die Philharmoniker mitteilten.

Rattle, der seit 2002 an der Spitze des Orchesters steht, hört zum Ende der Saison nach 15 Jahren auf und widmet sich dann ganz dem London Symphony Orchestra, wo er seit Beginn dieser Spielzeit im Wechsel mit Berlin als Chef tätig ist. In der übernächsten Saison, vom Sommer 2019 an, wird dann Kirill Petrenko, zur Zeit an der Bayerischen Staatsoper, Rattles Nachfolger.

Auf dem Programm des Silvesterkonzerts stehen unter anderem auch Werke on Dvořák, Strawinsky und Bernstein. Das Konzert wird am 31. Dezember ab 17.00 Uhr in mehr als 230 Kinos in Europa live übertragen, ab 17.30 Uhr sendet live das RBB-Kulturradio, ab 18.45 Uhr dann leicht zeitversetzt der Kulturkanal arte.

Dagegen feiert die Staatsoper Unter den Linden eine Rückkehr: Erstmals seit der Wiedereröffnung des sanierten Hauses wird die Staatskapelle unter Generalmusikdirektor Daniel Barenboim traditionell Beethovens 9. Sinfonie aufführen.

( dpa )