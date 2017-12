Bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor gibt es eine Schutzzone für Frauen (Archiv)

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor bietet Frauen Schutz, die sich belästigt fühlen. Eine Reaktion auf die Kölner Silvesternacht.

Brandenburger Tor An der Silvestermeile gibt es erstmals Schutzzone für Frauen

Berlin. Erstmals gibt es in diesem Jahr auf der Silvestermeile am Brandenburger Tor eine Schutzzone und Anlaufstelle für Frauen, die Opfer eines Sexualdeliktes wurden bzw. sich belästigt fühlen. Die Zone ist eine Reaktion auf die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht 2015, wo es zu zahlreichen sexuellen Übergriffen auf Frauen kam.

Die vom Veranstalter eingerichtete "Women's Safety Area" auf der Silvestermeile ist beim Deutschen Roten Kreuz im südlichen Bereich der Ebertstraße Süd/Platz des 18. März zu finden. Hierhin können Sie sich wenden, wenn Sie sich an dem Abend belästigt fühlen!

Taschenkontrollen an den Eingängen

Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, arbeitet der Veranstalter neben einer privaten Security intensiv mit der Berliner Polizei zusammen. Im vergangenen Jahr sicherten etwa 1700 Polizisten die Partymeile. Die Security des Veranstalters wird an den Eingängen zum Gelände Personen- und Taschenkontrollen durchführen. Es könne deshalb zu längeren Wartezeiten kommen, heißt es vom Veranstalter.

Aus Sicherheitsgründen sind einige Gegenstände auf dem Gelände nicht gestattet: Rucksäcke, Koffer und große Taschen sind genauso verboten wie Glasflaschen und Feuerwerkskörper. Es dürfen keine alkoholischen Getränke mitgebracht werden, keine Megafone, Laserpointer und auch keine spitzen Gegenstände, die als Waffen missbraucht werden könnten. Tiere sind ebenfalls verboten.

Die Polizei warnt zudem vor Taschendieben und weist darauf hin, Gegenstände udn Getränke nie unbeaufsichtigt zu lassen. Des Weiteren solle man aggressive Personen und Gruppen meiden. Sollten Sie zu dichtes Herankommen oder Anfassen nicht wünschen, weisen Sie klar und unmissverständlich darauf hin. Machen Sie in einem solchen Fall zudem auf sich aufmerksam und sprechen Sie andere Feiernde an und bitten um Hilfe.

