Berliner Polizei will sich besser gegen Einbrecher schützen

Die Berliner Polizei will nach dem erneuten Einbruch auf einem ihrer Gelände die Sicherheitsvorkehrungen für ihre Liegenschaften erhöhen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost am Donnerstag. Demnach seien derzeit etwa höhere Zäune und Alarmanlagen im Gespräch. Man befinde sich diesbezüglich in Absprachen mit der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM). Diese Gespräche würden aber schon längere Zeit laufen.

In diesem Jahr waren Unbekannte gleich mehrfach auf Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei gelangt. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde ein hochwertiger Audi Q5 vom Sicherstellungsgelände am Blumberger Damm in Marzahn gestohlen. Er war nur einen Tag zuvor sichergestellt worden.

