Trotz Wasserschadens geht der "Figaro" über die Bühne

Nach dem massiven Wasserschaden, der an Heiligabend an der Deutschen Oper vor allem die Bühnentechnik betroffen hat, hat am Donnerstagabend erstmals wieder eine Aufführung stattgefunden. Gespielt wurden Mozarts "Hochzeit des Figaro". Zuvor waren alle Aufführungen seit Weihnachten abgesagt worden.

Erst am Mittwochnachmittag war bekannt geworden, dass die Aufführung des "Figaro" stattfinden konnte, weil sich der eiserne Vorhang zwischen Publikumsraum und Bühne wieder heben und senken ließ. Entsprechend gut war die Stimmung im Publikum. Die Oper wurde in einer halbszenischen Variante gezeigt, die kaputte Ober- und Untermaschinerie war dadurch verzichtbar.

Auch am Bühnenbild wurden Veränderungen vorgenommen. Die Zimmerwände im Schloss des Grafen Almaviva wurden weggelassen, der nackte Beton mit weißen Stellwänden bedeckt. So ging die erste Vorstellung der Deutschen Oper nach der Wasserhavarie einigermaßen gut gelaunt vonstatten.