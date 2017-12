Flucht mit Flex und Hammer - Wie konnte das passieren?

Nach dem Ausbruch von vier Häftlingen aus der Justizvollzugsanstalt in Plötzensee werden Fragen laut, wieso den Ausbruch niemand bemerkte und die Mitarbeiter des Gefängnisses erst 45 Minuten nach dem Ausbruch Alarm schlugen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) kündigte am Donnerstag höhere Sicherheitsmaßnahmen in der JVA Plötzensee an und erklärte, im Abgeordnetenhaus Rede und Antwort zu stehen.

Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Sven Rissmann, und der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, forderten hingegen den Rücktritt des Justizsenators. In einem gemeinsamen Brief schrieben sie: "In früheren Zeiten haben Justizsenatoren bei solchen Ereignissen ihr Amt zur Verfügung gestellt. Von Dirk Behrendt ist ein solcher Schritt zwar zu erhoffen, aber nicht zu erwarten." Der Ausbruch von zwei Schwerverbrechern aus der JVA Moabit im Jahr 2014 unter dem damaligen Justizsenator Thomas Heilmann (CDU), der auch nicht zurücktrat, blieb in dem Schreiben unerwähnt.

Von den vier Häftlingen, die am Donnerstagmorgen aus der JVA Plötzensee fliehen konnten, ist Folgendes bekannt: Der Gefangenen W. (Jahrgang 1979, deutsche Staatsangehörigkeit) saß seit September 2017 wegen Diebstahls in Plötzensee ein und sollte im September 2018 entlassen werden. Sein Mitgefangener L. (Jahrgang 1992, deutsche Staatsangehörigkeit) saß seit April 2017 wegen Diebstahls mit Waffen in Plötzensee ein und sollte ebenfalls im September 2018 entlassen werden. Im Gefängnis lernten die beiden Deutschen die beiden staatenlosen Häftlinge Y. (Jahrgang 1987) und A. (Jahrgang 1990) kennen.

Y. saß seit August 2017 wegen Wohnungseinbruchs ein und sollte im März 2018 entlassen werden. Allerdings hatte ein Gericht bereits eine anschließende Untersuchungshaft angeordnet – wegen Diebstahls mit Waffen. A. wiederum saß wegen gefährlicher Körperverletzung seit Juli 2017 in Plötzensee ein und sollte erst im Oktober 2020 entlassen werden.

Die vier Häftlinge arbeiteten in der JVA gemeinsam in der Kfz-Werkstatt. Zum Zeitpunkt ihres Ausbruchs waren in der Werkstatt knapp 20 Gefangene und drei JVA-Mitarbeiter. Der verwinkelte Bau mit mehreren Räumen ist schlecht einsehbar. Der Heizungsraum, über den das Quartett entkam, ist etwa 30 bis 40 Meter vom Hauptraum entfernt. Dort konnten sie unbemerkt das Loch in die Wand hacken und flexen. Die von der Kamera aufgezeichnete Flucht dauerte schließlich nur drei Minuten.

