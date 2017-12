"Zwischen den Jahren" ist Berlin so leer - 2018 kann kommen

Emina Benalia und Sebastian Geisler

Foto: Reto Klar

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

Weihnachten ist vorüber, Emina Benalia und Sebastian Geisler sind nunmehr kugelrund und fühlen sich auch so. Berlin ist immer noch auffallend leer, man bekommt viel leichter einen Parkplatz. Dafür drängt nun die leidige Frage: Was machen wir eigentlich an Silvester? Das klärt sich wieder erst im letzten Moment - wie jedes Jahr. Und wie jedes Jahr wird wieder geböllert, als ob es kein Morgen gäbe. Da heißt es: in Deckung gehen! Außerdem wagen die Morgenpost-Redakteure einen kleinen Blick zurück aufs zu Ende gehende Jahr 2017. Und fassen ein paar gute Vorsätze. Molle und Korn wollen sie aber auch 2018 noch trinken. Der Mensch lebt schließlich nicht von Brot allein.

