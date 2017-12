Traurige Weihnachten - 14 Tiere in Berlin ausgesetzt

Auch in diesem Jahr sind zu Weihnachten wieder zahlreiche Tiere in Berlin ausgesetzt worden und landeten schließlich in der Tiersammelstelle des Tierheims Berlin. Wie das Tierheim mitteilte, seien es 14 gewesen. Im Vorjahr waren es noch zehn.

Zahlreiche Tiere wurden dabei einfach ausgesetzt. So auch zwei Kaninchen, die an Heiligabend in einem Karton auf die Straße gestellt wurden. Bereits am 22. Dezember wurde ein Hundewelpe in Spandau herrenlos aufgefunden. Er ist gerade erst einmal fünf Wochen alt. Ein neunmonatiger schwarzer Kater wurde am 23. Dezember in einem Korb ausgesetzt. Und am 27. Dezember, direkt nach den Feiertagen, fanden Spaziergänger auf einer Wiese nahe dem Tierheim ein ausgesetztes Kätzchen. Nur wenig später standen zwei Angorakaninchen in einer Katzenbox auf dem Parkplatz des Tierheims.

"Tiere ihrem Schicksal zu überlassen ist herzlos und kriminell. Ausgerechnet an den Feiertagen frage ich mich, wieviel Unverstand und Gefühllosigkeit können Menschen an den Tag legen" so Ines Krüger; 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins für Berlin.

Der Tierschutzverein warnt wie jedes Jahr davor, Tiere zu Weihnachten zu verschenken. Diese würden häufig nach den Feiertagen ausgesetzt oder abgegeben.

Zurzeit beherbergt das Tierheim Berlin 1400 Tiere, die auf ein neues Zuhause warten, darunter 300 Katzen, 240 Hunde, über 200 Kleintiere, fast 200 Vögel und 150 Exoten.

( BM/alu )