Spieler der Berlin Volleys bekommen eine Pause

Berlin. Bei den Berlin Volleys löst Trainer Luke Reynolds ein großzügiges Versprechen ein. Der Coach gab seinen Spielern nach dem klaren 3:0-Sieg beim Pokalfinalisten Bisons Bühl am Mittwoch bis zum 2. Januar frei. Erst im neuen Jahr beginnen die Vorbereitungen auf die nächste Partie vier Tage später beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Bergische Volleys Solingen. "Diese Pause haben wir uns auch verdient", sagte Diagonalangreifer Paul Carroll.

Seit Saisonbeginn hat der deutsche Meister in 80 Tagen 13 Pflichtspiele in vier Wettbewerben bestritten. Sechs der Begegnungen gingen verloren - eine ungewohnt schlechte Quote für den ambitionierten Club. In der Liga geht die Mannschaft nur als Vierter hinter Friedrichshafen, Frankfurt und Düren ins neue Jahr.