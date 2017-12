Nach Kritik: Polizei setzt bei Azubi-Auswahl auf Gespräche

Junge Polizeibeamte stehen am 23.11.2017 bei der feierlichen Vereidigung der Berufsanfänger des mittleren und gehobenen Dienstes bei der Berliner Polizei in Berlin. 738 Polizeianwärter leisten in Anwesenheit des Innensenators und des Polizeipräsidenten ihren Eid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung Berlins. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Berlin. Angesichts der großen Herausforderungen bei der Ausbildung ihres Nachwuchses modernisiert die Berliner Polizei Teile ihres Auswahlverfahrens. "Das Einstellungsverfahren haben wir evaluiert und werden es noch einmal umstellen, um tatsächlich die besten Bewerber zu identifizieren", sagte Polizeipräsident Klaus Kandt der Deutschen Presse-Agentur. Der computergestützte Vortest werde wahrscheinlich schon im Einstellungsverfahren im Frühjahr umgestellt.

"Voraussichtlich werden wir auch das persönliche Gespräch wieder aufwerten", sagte Kandt. "Wir haben gerade erst im September 2017 mit der neuen Struktur begonnen und werden selbstverständlich evaluieren, ob sich das bewährt." Zudem werde derzeit eine neue Werbekampagne zur Nachwuchsgewinnung entworfen.

1224 Auszubildende sollen neu eingestellt werden

Pro Jahr will die Berliner Polizei in der nächsten Zeit 1224 junge Männer und Frauen zur Ausbildung einstellen. Jeweils die Hälfte ist dabei für den mittleren Dienst der normalen uniformierten Polizei und für den gehobenen Dienst der Führungspositionen und der Kriminalpolizei vorgesehen.

Kandt betonte: "Wir haben die Kapazitäten hochgefahren auf ein Maximum dessen, was wir an qualifizierten Bewerbern erwarten können." Trotz der vielen Pensionierungen verfüge die Polizei künftig so über mehr Leute. "Seit 2012 kamen 650 Polizisten dazu. In den nächsten vier Jahren werden es zusätzlich 1200 im Vollzugsbereich sein. Gerade wegen der gewachsenen Stadt mussten wir unbedingt etwas tun." Derzeit gibt es rund 16 000 Polizisten in der Hauptstadt.

Kandt weist Kritik an Auswahl zurück

Kritik an der Auswahl des Nachwuchses, die zuletzt im Zusammenhang mit Berichten über Disziplinprobleme an der Polizeischule hochgekocht war, wies Kandt erneut zurück: "Wir nehmen niemanden, der die Mindestvoraussetzungen nicht schafft."

Es gebe auch keine besonderen Probleme in der wachsenden Gruppe der Polizisten aus Einwandererfamilien, etwa bei der Sprache. "Ich habe noch keinen Polizisten mit Migrationshintergrund getroffen, der nicht ordentlich Deutsch spricht. Und ich kenne auch niemanden, der mir einen nennen kann", sagte der Polizeipräsident. "Es gibt ein paar mit einem kleinen Akzent, aber das ist letztlich auch nichts anderes als bei einigen deutschen Dialekten."

Der bislang kleine Anteil der Frauen bei den Auszubildenden etwa mit türkischen oder arabischen Wurzeln lasse sich aber noch steigern, räumte Kandt ein. "Das ist auch eine Frage des Images des Polizeiberufs und der Rollenbilder. Es gibt durchaus Kreise, in denen Polizist als "Männerjob" wahrgenommen wird."

