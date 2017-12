Florian Graf: „Berlin mangelt es nicht an Geld“

Seit einem Jahr ist die CDU wieder Oppositionspartei im Berliner Landesparlament, nach fünf Jahren gemeinsamer Regierungszeit mit den Sozialdemokraten. Florian Graf, Fraktionschef der Union, zieht eine Bilanz des ersten Jahres in seiner neuen Rolle als Oppositionsführer.

Herr Graf, die CDU ist seit einem Jahr in der Opposition. Franz Müntefering hat einmal gesagt: "Opposition ist Mist." War es ein Jahr Mist?

Florian Graf : Richtig ist, dass man in der Opposition weniger gestalterisch umsetzen kann, das ist manchmal schmerzhaft. Auf der anderen Seite bietet die Oppositionsrolle die Möglichkeit, sich grundsätzlich mit dem Senat über unterschiedliche Politikentwürfe auseinanderzusetzen. Die Berliner haben mit Rot-Rot-Grün nichts zu feiern, die CDU nimmt die Oppositionsaufgabe an. Wir üben dabei nicht nur Kritik, sondern machen konkrete Vorschläge, wie wir es besser machen könnten.

Man hört aber so wenig von der CDU. Wie heißt noch mal Ihre Landesvorsitzende?

Die CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters ist eine sehr engagierte und leidenschaftliche Politikerin, die für Berlin brennt und als Kulturstaatsministerin zurzeit stark in die Regierungsbildung im Bund eingebunden ist. Mir macht die Zusammenarbeit mit ihr große Freude. Im Parlament sind wir übrigens mit vielen Vorschlägen und Inhalten deutlich zu hören.

Im Ernst, wir kennen natürlich Frau Grütters, aber nach den jüngsten Umfragen kommt die CDU nur auf 21 Prozent, obwohl doch sehr viele so unzufrieden mit Rot-Rot-Grün sind. Wo stecken Sie?

Richtig, die Unzufriedenheit mit Rot-Rot-Grün ist enorm. Der Senat ist die unbeliebteste Landesregierung in ganz Deutschland. Und das hat einen einfachen Grund: Rot-Rot-Grün regiert an der Lebensrealität der meisten Berlinerinnen und Berliner vorbei. Wir, die CDU, stehen zwar heute besser da als vor einem Jahr, aber wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Opposition ist ein Langstreckenlauf. Wichtig für mich ist, dass das Mannschaftsspiel funktioniert. In der Berliner CDU herrschen Teamgeist und Zusammenhalt. Beides sucht man in der dauerstreitenden SPD vergeblich.

Nochmals: Nur zehn Prozent der Berliner würden sich bei einer Direktwahl des Regierenden Bürgermeisters für Michael Müller entscheiden, aber auch nur elf Prozent für Monika Grütters. Da stimmt bei Ihnen doch etwas nicht.

Michael Müller ist im Bundesvergleich der unbeliebteste Regierungschef. Die CDU arbeitet an ihren inhaltlichen Konzepten, um bei den wichtigsten Problemen politische Alternativen zu bieten – gegen die Wohnungsnot, gegen Verkehrschaos, für eine bessere Bildungspolitik und für die Festigung der inneren Sicherheit. Uns beunruhigen die Umfragewerte nicht, sie sollten aber Herrn Müller beunruhigen. Er hat sich einen Amtsmalus erarbeitet, keinen Amtsbonus.

Sie selbst kritisieren Rot-Rot-Grün sehr scharf und umfassend. Ihre Parteichefin Grütters sagte kürzlich in einem Interview, Michael Müller bemühe sich redlich, und Rot-Rot-Grün mache auch nicht alles falsch. Was gilt denn nun?

Fakt ist, nach einem Jahr sind die Alltagssorgen der Berliner nicht kleiner geworden. Die Wohnungsnot bringt die Menschen zur Verzweiflung, in Schulen fällt Putz von der Decke, die Straßen sind ebenso notorisch überfüllt wie Busse und Bahnen, der Großflughafen eröffnet nicht. Und das trotz sprudelnder Steuereinnahmen und Rekordüberschüssen. Es mangelt nicht an Geld, sondern an Mut und Führung des Regierenden Bürgermeisters. "Er war stets bemüht" ist weder in der Schule noch in der Politik ein gutes Zeugnis.

Kommen wir zur Wohnungsnot. Es werden zu wenige Wohnungen gebaut. Was würden Sie anders machen?

Wir würden nicht diejenigen ausbremsen, die Wohnungen bauen wollen, und wir würden auch nicht vielversprechende Wohnungsbauvorhaben blockieren wie die Linke-Bausenatorin Katrin Lompscher, etwa am Ernst-Thälmann-Park oder an der Elisabeth-Aue. Man muss massiv die vorhandenen Baulandreserven nutzen und den Dachgeschossausbau forcieren. Bauen, bauen, bauen – das muss doch die Devise sein. Frau Lompscher aber wird selbst von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften vorgeworfen, Partikularinteressen zu vertreten. Sie verheddert sich im Klein-Klein und verteufelt das Wohneigentum mit dem Ergebnis, dass der Senat selbst die eigenen Wohnungsbauziele nicht erreicht. Dieser Stillstand auf einem der wichtigsten Politikfelder ist das Gegenteil dessen, was Berlin benötigt.

Berlin braucht vor allem preiswerte Wohnungen. Die Privaten bauen jedoch vor allem hochpreisig. Wie wollen Sie auf die Privaten denn Einfluss nehmen?

Wir brauchen einen Mix aus günstigen und höherwertigen Mietwohnungen und Eigentum. Eine Berliner Mischung eben. Der Regierende Bürgermeister hat öffentlich erklärt, dass ihm im Wohnungsbau alles zu lange dauert. Gleichzeitig lässt er die Dinge einfach laufen, anstatt seine Richtlinienkompetenz wahrzunehmen. Ich erwarte, dass endlich mehr Wohnungen gebaut werden, denn dieses Abwarten und Aussitzen führt zu sozialen Verwerfungen.

Braucht Berlin mehr Hochhäuser?

Selbstverständlich. Ich bin ein Freund davon, gerade in der Innenstadt, auch in die Höhe zu denken. Am Alex, in der City West – aber auch an anderen Orten. Warum setzen wir nicht mal probeweise die Traufhöhe aus? Mit Kreativität lässt sich da viel Potenzial gewinnen.

Ein anderes Thema, das die Berliner umtreibt, ist die Situation der Schulen. In fast allen Bildungsstudien schneidet Berlin schlecht ab, obwohl wir pro Kopf von allen Bundesländern am meisten für Bildung ausgeben. Was muss anders werden?

Der Bildungsetat wächst von Jahr zu Jahr, und trotzdem bleibt Berlin Schlusslicht. Das liegt am fehlenden Anspruch der Schulsenatorin, Qualität und Leistung in den Mittelpunkt zu rücken. Seit 21 Jahren stellt die SPD den Schulsenator in Berlin. Die amtierende Schulsenatorin Scheeres hat auch nach sechs Jahren im Amt keinen Plan, um ausreichend Fachpersonal zur Verfügung zu stellen. In Berlin wurden jetzt in der Grundschule erstmals mehr Quereinsteiger als ausgebildete Fachkräfte eingestellt. Das ist eine Bankrotterklärung!

Wie bekommen wir denn mehr Lehrer?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwa Stipendienprogramme für Lehramtsstudenten in Mangelfächern wie den Naturwissenschaften. Aber vor allem ist die Verbeamtung wichtig, um die Lehrer in Berlin zu halten. Wir sind nicht wettbewerbsfähig, weil fast alle anderen Bundesländer die Lehrer verbeamten. Die Besoldung ist generell ein Problem in der Verwaltung. Berlin sollte in vier Jahren auf das Niveau der Bundesbesoldung kommen. Wenn die Berliner Verwaltung funktionieren soll, muss das unser Ziel sein. Dafür haben wir einen komplett durchfinanzierten Plan vorgelegt.

Brauchen wir eine grundlegende Verwaltungsreform?

Im Schulbau sehen wir, dass wir eine Entflechtung der Zuständigkeiten und radikale Vereinfachung der Verfahren benötigen. Das gilt aber auch für andere Bereiche, etwa die Straßensanierung. Und wir brauchen mehr Personal in der Verwaltung, das in der Lage ist, die geplanten Investitionen umzusetzen.

Bezirke und Land schieben sich immerzu gegenseitig die Verantwortung für den Stillstand zu. Also noch mal: Brauchen wir nicht eine inhaltliche Bezirks- oder Verwaltungsreform?

Die Verwaltungsreform ist ein ganz zentrales Thema. Die Ämter müssen in der Lage sein, die Alltagsprobleme der Berliner zu lösen. Wir als Union sind offen für einen Austausch mit allen Akteuren der Politik und der Stadtgesellschaft darüber, wie wir zu einer anderen Struktur kommen können. Die zweistufige Verwaltung aus Landesebene und Bezirken ist notwendig, aber sie muss anders organisiert werden.

Kommen wir zum Verkehr. Auch Ihre CDU-Landeschefin plädiert für eine Verkehrswende, weil die Straßen in Berlin ja nicht mehr wachsen können. Was stört Sie an den Plänen von Rot-Rot-Grün?

Rot-Rot-Grün spaltet mit seiner Verkehrspolitik die Stadt – Außenbezirke gegen Innenstadt, Rad- gegen Autofahrer. Unsere Philosophie ist ein gleichberechtigtes Miteinander aller Beteiligten, ein fairer Verkehrsmix. Wir haben ein Konzept entwickelt, das auf vier Säulen basiert: Ertüchtigung der Infrastruktur auch für Pendler, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, damit er sicherer, sauberer und pünktlicher wird, ein funktionierender Wirtschaftsverkehr und ein sicherer Radverkehr. Wir brauchen keine Bevormundungspolitik. Außerdem vermisse ich bei Rot-Rot-Grün das klare Bekenntnis, stärker auf den U-Bahnbau zu setzen. Keine andere Metropole weltweit leistet sich den Verzicht auf die U-Bahn. Die Landesregierung denkt stattdessen über die weitere Verengung der Leipziger Straße durch eine Straßenbahn nach.

Wo sollten denn U-Bahnlinien verlängert werden?

Die U8 ins Märkische Viertel beispielsweise oder die U1 zum Ostkreuz. Eine Verlängerung der U7 zum BER wäre auch denkbar. Ebenso die bessere Anbindung Spandaus. Der Senat versagt nicht nur bei der Planung neuer Linien, sondern ja auch schon dabei, neue U-Bahnwagen zu bestellen. Auch die S-Bahn-Ausschreibung funktioniert nicht: Wettbewerb wird ausgeschlossen, und es ist völlig unklar, ob die neuen Züge rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Fairer Verkehrsmix klingt ja ganz schön. Aber die Straßen werden nicht breiter. Wie soll mehr Raum für Radfahrer oder Straßenbahnen geschaffen werden, ohne dass Autofahrer zurückstecken müssen?

Wir wollen den Radverkehr durch Nebenstraßen lenken, dann wird er auch sicherer. Hauptstraßen bleiben dem Wirtschafts- und dem Individualverkehr sowie dem öffentlichen Nahverkehr vorbehalten. Das Mobilitätskonzept von Rot-Rot-Grün stellt einseitig den Radverkehr in den Vordergrund und ist auf die Innenstadt fokussiert. Viele Menschen aus den Außenbezirken sind aber auf das Auto angewiesen, um morgens zur Arbeit zu fahren.

Und was wünschen Sie sich für 2018?

Dass mehr getan wird, um die Alltagsprobleme der Berliner zu lösen, und dass wir als CDU uns das Vertrauen der Berliner zurückerarbeiten. An allererster Stelle steht aber auf meinem Wunschzettel: sozialer und innerer Frieden in Berlin und über die Tore unserer Stadt hinaus.