Gericht glaubt Frau – Angeklagter trotzdem freigesprochen

Verena D* will weiter kämpfen. Sie hat Berufung eingelegt. Die Geschichte, die noch immer intensiv ihr Leben bestimmt, wird weiter gehen.

Sie begann am 20. Juni 2015. Die 35-jährige Verena D. traf sich damals gegen Abend in der City-West mit dem 51-jährigen Ronald S. Sie war seine Patientin. Beide hatten bei einer Behandlung festgestellt, dass sie derzeit solo seien. So kam es zu der Idee für den gemeinsamen Abend. Er endete anders, als es sich die Juristin vorgestellt hatte.

Verena D. ist fest davon überzeugt, dass Ronald S. ihr in einer Bar heimlich ein Gemisch aus Betäubungsmitteln in den Caipirinha goss und sie später in einem Charlottenburger Luxushotel mehrfach vergewaltigte.

Ende November begann gegen Ronald D. vor einem Moabiter Schöffengericht ein Strafprozess. Er äußerte sich nicht zu den Vorwürfen - das ist sein gutes Recht. Erst bei seinem so genanten letzten Worten begann er zu reden. "Ich bin sprachlos und enttäuscht darüber, was mir hier alle vorgeworfen wird", sagte er. Das sei "respektlos" seiner Familie gegenüber. "Ich bin seit 26 Jahren glücklich verheiratet und lebe in stabilen Verhältnissen."

Der Richter reagierte in seiner Urteilsbegründung auf Ronald D.s letzte Worte mit dem Satz: "Hätten Sie mal ruhig weiter geschwiegen." Tatsächlich war es schwer nachvollziehbar, dass sich Ronald S. nach der Beweisaufnahme in ein derartiges Licht zu rücken versuchte. Denn dort wurde nach Meinung des Gerichts eindeutig festgestellt, dass er mit der Patientin zunächst eine Bar und später das Hotel aufsuchte. Und dass er dort als Kaution 600 Euro hinterlegte. Vermutlich, weil Zahlungen mit Kreditkarten verräterische Rechnungen verursachen.

Chaos im Luxus-Hotel nutzt dem Angeklagten

Nicht endgültig geklärt blieb jedoch, was in dem Hotelzimmer geschah und ob es sich nicht vielleicht doch um einvernehmlichen Sex handelte. Verena D. sagt, sie habe auf keinen Fall gewollt, was da passierte. Sie habe sich in einem merkwürdigen Zustand befunden; so als schaue sie auf sich selbst und das, was mit ihr passiert, ohne eingreifen zu können.

Vor Gericht konnte sie das alles noch sehr genau schildern. "Glaubhaft, detailliert und in sich schlüssig", so der Richter. Es hätten "keine Widersprüche festgestellt werden" können. Bei dieser typischen Aussage-gegen-Aussage-Konstellation gebe es auch nur zwei Möglichkeiten: Entweder Verena D. ist tatsächlich vergewaltigt worden; oder sie zeigte den Arzt aus Rache an, weil er mit ihr vielleicht nur einen One-Night-Stand haben wollte. Die zweite Variante halte das Gericht jedoch "für deutlich unwahrscheinlicher". Es spreche im Gegenteil vieles dafür, dass alles so geschah, wie es Verena D. beschrieb.

Auch der Staatsanwalt beantragt einen Freispruch

Dennoch wurde Ronald S. am Ende fei gesprochen. Auch der Staatsanwalt beantragte einen Freispruch. Er wirkte regelrecht erleichtert nach dem Auftritt der letzten Zeugin - der Empfangschefin des Luxushotels. Auch sie, wie schon vor ihr eine Hotelmanagerin, konnte nicht schlüssig klären, ob und wann der Arzt und die Frau in dem Hotel überhaupt ein Zimmer betraten. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang, dass sich Mitarbeiter des Fünf-Sterne-Hotels im Laufe der Ermittlungen immer wieder wenig kooperativ zeigten. Vielleicht auch deswegen, weil sie nicht den Geruch eines Stunden-Hotels kommen wollten.

Verena D. sagte vor Gericht aus, dass sie mit dem Arzt kurz nach Mitternacht eingecheckt habe, er für sie einen Latte Macchiato und Gin Tonic geordert und sie anschließend aus der Bar ins Zimmer busgiert haben.

Zimmer und Getränke wurden um zwei Uhr bezahlt

Nach dem Auftritt der Empfangschefin ließ sich anhand der rekonstruierten Abrechnungen nur noch feststellen: Das Zimmer und die Getränke wurden um zwei Uhr bezahlt. Gleichzeitig musste die Chipkarte abgegeben, konnte das Zimmer also nicht mehr betreten werden. Das sei ein Widerspruch zur Aussage von Verena D., sie seien mit den Getränken ins Zimmer gegangen, sagte der Richter. So blieben Zweifel, und Zweifel sind immer gut für den Angeklagten.

Es könnte natürlich auch sein, dass sich die unter Drogen stehende Frau in diesem Punkt nicht mehr genau erinnert. Es könnte auch sein, dass Roland S. die Getränke beim Kommen bestellte und sie - nicht ganz unüblich in Hotels - beim Auschecken bezahlte. Erst Recht, da sich die Rechnungsführung des Hotels vor Gericht als absolut chaotisch erwies. Verena D. will das im Berufungsverfahren noch einmal genau prüfen lassen. "Es darf nicht sein, dass er davon kommt." (*Namen geändert)