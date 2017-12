Eingänge, Bühnen, Sperrungen: Die wichtigsten Informationen rund um die Silvesterfeier am Brandenburger Tor in Berlin.

Partymeile Was man zur Silvestermeile in Berlin wissen muss

Silvester! Am Sonntag ist es wieder soweit: Erst werden Vorsätze gemacht, dann der Sekt geöffnet, und gegen Mitternacht liegen sich Fremde, Freunde und Familie in den Armen. Auf Berlins größter Silvestermeile am Brandenburger Tor werden um Punkt null Uhr Tausende Korken knallen, das Berliner Silvester-Feuerwerk wird wieder in die ganze Welt übertragen. Bereits zum 23. Mal werden sich auf der Straße des 17. Juni Hunderttausende Berliner und Touristen "Frohes Neues!" wünschen können: Im vergangenen Jahr feierten etwa 200.000 Menschen auf dem knapp zwei Kilometer langen Gelände zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Zu hören waren Künstler wie Boney M., Caught in the Act, die Berliner Band BossHoss oder die Prinzen. Wann es in diesem Jahr losgeht, wie man am besten hinkommt und was es zu beachten gilt:







Öffnungszeiten: Die wichtigste Änderung: In diesem Jahr fällt die Feier rund um die Silvesternacht eine Nummer kleiner aus. Statt wie in den vergangenen Jahren vom 30. Dezember bis zum 2. Januar zu öffnen, werden Besucher die Partymeile in diesem Jahr erst am 31. Dezember um 14 Uhr betreten können. Zwar ist Berlin dafür bekannt, dass auch mal bis zum Morgengrauen gefeiert wird, das wird am Brandenburger Tor allerdings nicht möglich sein: um 3 Uhr morgens ist Schluss auf der Straße des 17. Juni.







Eintrittspreise: Alles weitere bleibt laut einer Sprecherin des Veranstalters aber wie in den Jahren zuvor: Der Eintritt ist kostenlos, Tickets müssen nicht gekauft werden.









Sitze/Regenschutz: Es gibt auf dem Festivalgelände keine Sitzmöglichkeiten oder überdachte Bereiche, die vor Regen schützen.



Auftritte auf der Bühne: Auf insgesamt drei Bühnen treten Künstler auf wie Oli P, The Rasmus, die Spider Murphy Gang, die Münchener Freiheit, die Höhner oder Rednex.

Essen/Trinken: Außerdem wird es auf dem Gelände ein Riesenrad geben. Am Rand der Straße des 17. Junis werden zahlreiche Essens- und Getränke-Buden stehen. Im vergangenen Jahr kostete das Bier auf dem Gelände zwischen 3,50 und 4 Euro



Sicherheit: Um Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, arbeitet der Veranstalter neben einer privaten Security intensiv mit der Berliner Polizei zusammen. Im vergangenen Jahr sicherten etwa 1700 Polizisten die Partymeile. Die Security des Veranstalters wird an den Eingängen zum Gelände Personen- und Taschenkontrollen durchführen. Es könne deshalb zu längeren Wartezeiten kommen, heißt es vom Veranstalter.





Eingänge: Insgesamt gibt es sechs Eingänge zum Gelände. Die drei Haupteingänge sind links und rechts des Brandenburger Tores gelegen sowie auf der anderen Seite des Geländes am Großen Stern. Drei weitere Eingänge führen durch den Großen Tiergarten auf das Gelände.







Was ist verboten: Aus Sicherheitsgründen sind einige Gegenstände auf dem Gelände nicht gestattet: Rucksäcke, Koffer und große Taschen sind genauso verboten wie Glasflaschen und Feuerwerkskörper. Es dürfen keine alkoholischen Getränke mitgebracht werden, keine Megafone, Laserpointer und auch keine spitzen Gegenstände, die als Waffen missbraucht werden könnten. Tiere sind ebenfalls verboten.







Verkehr/Sperrungen: Die Vorbereitungen auf die Riesenparty beeinträchtigen schon jetzt den Verkehr in Mitte: Bereits seit Mittwoch sind die Straße des 17. Junis und Teile der Ebertstraße und Yitzhak-Rabin-Straße wegen der Aufbauarbeiten gesperrt. Die Sperrung wird bis zum 2. Januar, 24 Uhr, dauern. Vom 31. Dezember bis 1. Januar werden außerdem Teile der John-Foster-Dulles-Allee, der Scheidemannstraße und der Dorotheenstraße gesperrt. Der Pariser Platz werde am 31. Dezember ab 16 Uhr gesperrt, so die Polizei. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Am Silvestertag sei "bei dem zu erwartenden Besucheransturm mit weiteren Sperrmaßnahmen im Umfeld der Veranstaltung zu rechnen".

Die Sperrungen im Einzelnen (laut Polizei Berlin):

29.12.2017, 07:00 Uhr – 02.01.2018, 18:00 Uhr

- John-Foster-Dulles-Allee (Anlieger und BVG frei) und Scheidemannstraße

(Anlieger frei)

- Dorotheenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße (Anlieger frei)

- Heinrich-von-Gagern-Straße und Willy-Brandt-Straße ab Otto-von-Bismarck-Allee (Anlieger frei)

- Paul-Löbe-Allee ab Heinrich-von-Gagern-Straße/Willy-Brandt-Straße

- Ebertstraße zwischen Hannah-Arendt-Straße und Behrenstraße

- Behrenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße

- Pariser Platz nördlich der Mittelinsel zwischen Ein- und Ausfahrt zur Französischen Botschaft

Einschränkung gemäß Allgemeinverfügung

31.12.2017, 15:00 Uhr – 01.01.2018, 03:00 Uhr

- Pariser Platz (einschließlich Vorfahrt Hotel Adlon)

- Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Wilhelmstraße

- Wilhelmstraße zwischen Unter den Linden und Dorotheenstraße





Anfahrt: Die Veranstalter raten davon ab, mit dem Auto anzureisen, da kaum Parkplätze zur Verfügung stehen. In der Nähe gibt es lediglich das Parkhaus am Leipziger Platz und das Parkhaus in der Mall of Berlin. Die Polizei empfiehlt frühzeitig und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Es wird empfohlen, am S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor auszusteigen oder an den Bahnhöfen Tiergarten, Bellevue oder Potsdamer Platz. Auch die Anreise mit dem Bus 100 oder dem TXL-Bus aus Richtung Hauptbahnhof sind eine Möglichkeit. Außerdem könne man, so die Veranstalter, mit dem Fahrrad anreisen – allerdings gäbe es nur wenige Stellflächen in der Nähe.

Taschendiebe/Sicherheitshinweise: Die Polizei warnt vor Taschendieben und gibt weitere allgemeine Sicherheitshinweise:

- Wenn Sie eine kleine Handtasche dabei haben sollten - schließen Sie die Tasche und tragen diese möglichst an der Körpervorderseite, im besten Fall mit der Öffnung zum Körper bzw. unter den Arm geklemmt!

- Nehmen Sie möglichst keine Wertgegenstände und wenig Bargeld mit!

- Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände!

- Lassen Sie Gegenstände, auch Getränke, nie unbeaufsichtigt!

- Meiden Sie aggressive Personen und Gruppen!

- Weisen Sie klar und unmissverständlich darauf hin, dass Sie bestimmte Dinge, wie z. B. zu dichtes Herankommen oder Anfassen, nicht wünschen!

Machen Sie in einem solchen Fall auf sich aufmerksam! Sprechen Sie andere Feiernde an und bitten um Hilfe!

Durch den Veranstalter wurde eine Anlaufstelle/Schutzzone für Frauen, die Opfer eines Sexualdeliktes wurden bzw. sich belästigt fühlen, eingerichtet. Diese "Women's Safety Area" finden Sie beim DRK im südlichen Bereich der Ebertstraße Süd/Platz des 18. März. Hierhin können Sie sich wenden, wenn Sie sich belästigt fühlen!

