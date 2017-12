Wasserschaden in Berliner Oper: Fachleute ermitteln Ausmaß

Berlin. Nach dem Wasserschaden in der Deutschen Oper Berlin haben Fachleute am Mittwoch begonnen, das gesamte Ausmaß des Schadens abzuschätzen. Dazu zählt auch eine erste Kostenermittlung. Man rechne bis zum Abend mit ersten Informationen darüber, welche Schritte als nächstes anstünden, sagte eine Sprecherin. Noch sei unklar, ob weitere Vorstellungen ausfallen. Bisher hatte die Oper von Tag zu Tag entschieden und zuletzt die Oper "Die Zauberflöte" für Mittwoch abgesagt. Der Vorverkauf der Karten für Silvester wurde vorsichtshalber gestoppt.

Eine defekte Sprinkleranlage hatte an Heiligabend die Bühne des Hauses unter Wasser gesetzt. Die nach Angaben der Oper enorme Menge an Wasser führte zu Beeinträchtigungen an der Beleuchtungstechnik sowie der Kommunikations- und Datentechnik. Für bereits bezahlte Eintrittskarten können Operngäste eine andere Vorstellung buchen, einen Gutschein bekommen oder sich den Kaufpreis zurückerstatten lassen, teilte die Oper mit.