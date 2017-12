Das sind die "peinlichsten Berliner" des Jahres

Berlin. Das Stadtmagazin "Tip" hat wieder einmal die "100 peinlichsten Berliner" gewählt. Angeführt wird die traditionell zum Jahresende veröffentlichte Liste von Koch und Restaurantbetreiber Attila Hildmann.

"Hildmann jedenfalls freut sich jedes Mal wie ein Schnitzel, wenn irgendwelche dahergelaufenen Carnivoren am Geschmack und sowieso der Weltverbesserlichkeit seiner Kichererbsen-Burger und Proteinshakes herumkritteln", heißt es in der Begründung. Hildmann wird dort als "Wirrganer" bezeichnet.

Der Promi-Veganer war im Oktober in die Schlagzeilen geraten, nachdem er auf eine negative Restaurantkritik mit einem Wutausbruch bei Facebook reagiert hatte.

Auf den weiteren Plätzen folgen Polizeipräsident Klaus Kandt, die Poetry-Slammerin Julia Engelmann, der BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup und Schauspieler Ben Becker.

Nicht nur Personen wurden in diesem Jahr aufgeführt. In die Top-100 schaffte es auch der Berliner Sommer, der als "Totalversager" tituliert wird. Auch das Panda-Pärchen aus dem Berliner Zoo ("Trottelteddys") taucht in der Liste auf.

Im vergangenen Jahr führte der Komiker Mario Barth die Liste an, gefolgt von AfD-Frau Beatrix von Storch.

