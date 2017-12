73-Jähriger prallt mit Kopf gegen Windschutzscheibe

Der Fußgänger war in Charlottenburg in einem Baustellenabschnitt unterwegs, als er von einem Autofahrer erfasst wurde.

Berlin. Ein Fußgänger ist in Charlottenburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 73-Jährige am späten Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Baustellenabschnitt der Hardenbergstraße an der Kreuzung zur Joachimsthaler Straße unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dieser sei für Fußgänger gesperrt gewesen.

Ein 60 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der 73-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

( dpa )