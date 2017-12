Wer wird Berliner des Jahres? Das sind unsere Kandidaten

Zander, Frank (75), Sänger. Sein Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige gehört zu den Traditionen in der Stadt. Zander hält trotz Krebserkrankung daran fest.

Yücel, Deniz (44), Journalist. Der Korrespondent der Welt- N24-Gruppe sitzt seit über 300 Tagen in Untersuchungshaft. Er kritisierte die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei.

Westheider, Ortrud (53), Kunsthistorikerin. Sie leitet das Museum Barberini in Potsdam und sorgte für ein erfolgreiches erstes Jahr. Die Ausstellungen sind Publikumsmagneten.

Hoss, Nina (42), Schauspielerin. Die vielseitige Künstlerin war in Volker Schlöndorffs Film „Rückkehr nach Montauk“ zu sehen und brillierte in mehreren Rollen an der Schaubühne.

Krüger, Ines (51), Vorsitzende des Berliner Tierschutzvereins. Die einstige Fernsehmoderatorin engagiert sich mit großem Elan für das Wohl der Tiere in Berlin – nicht nur im Tierheim.

Gerhardt, Sonja (28), Schauspielerin. Als Monika Schöllack spielte sie in der ZDF-Trilogie „Ku’damm 56“, wurde als beste Hauptdarstellerin für einen „Emmy Award“ nominiert.

Langhof, Christoph (69), Architekt. Sein Büro plante das „Upper West“ am Breitscheidplatz. Das Projekt zog sich über Jahre. 2017 ging der 119 Meter hohe Bau endlich in Betrieb.

Hofmann, Louis (20), Schauspieler. In „Dark“, der ersten deutschen Netflix-Serie, spielte das Nachwuchstalent eine Hauptrolle und wurde zum Shootingstar der Berlinale gekürt.

Raue, Tim (43), Koch. Konnte seine zwei Michelin-Sterne verteidigen. Raue hat vier Restaurants in Berlin und eines in Dubai. Laut Gault&Millau ist er Berlins bester Koch.

Mühe, Anna Maria (32), Schauspielerin. Hatte starke Auftritte in „Jugend ohne Gott“, „Mein Blind Date mit dem Leben“ und „Kilimandscharo – Reise ins Leben“.

Semionova, Polina (33), Ballerina. Nach der Babypause feierte sie ihr Comeback an der Staatsoper in John Cranko’s „Onegin“ und wurde zur Berliner Kammertänzerin ernannt.

Hausding, Patrick (28), Wasserspringer. Bei der Weltmeisterschaft in Budapest holte er je einmal Silber und Bronze und war damit in seiner Sportart der erfolgreichste Deutsche.

Fries, Liv Lisa (27), Schauspielerin. In der Serie „Babylon-Berlin“ spielt sie die weibliche Hauptrolle und wurde als „Beste Schauspielerin“ für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.

Forster, Mark (33), Musiker. Er landet Hit auf Hit. Zwei Single-Auskopplungen aus seinem Album „Tape“ sind erschienen. Forster ist Coach bei „The Voice of Germany“.

Giffey, Franziska (39), Bezirksbürgermeisterin von Neukölln (SPD). Sie will das Image des Bezirks verbessern und geht konsequent gegen Vermüllung und Straßenkriminalität vor.

Hanning, Bob (49), Geschäftsführer der Füchse Berlin und DHB-Vizepräsident. Er lebt für den Handball. Seine Profimannschaft spielt in Deutschland und Europa an der Spitze.

Haase, Jella (25), Schauspielerin. In „Fack ju Göhte 3“ spielte sie wieder die Schülerin Chantal. In „Das Leben danach“ beeindruckte sie als traumatisierte Abiturientin.

Puhl, Dieter (60), Leiter der Bahnhofsmission am Zoo. Mit der Mission, dem Hygienecenter und dem geplanten Beratungszentrum setzt er Maßstäbe für die Obdachlosenhilfe.

Fitzek, Sebastian (46), Autor. Auch sein jüngster Psychothriller „Flugangst 7A“ setzte sich an die Spitze der Bestsellerlisten. Verfilmt wurde 2017 das Buch „Das Joshua Profil“.

Keller, Jens (47), Fußballtrainer. Unter seiner Führung kam der 1. FC Union auf Platz vier in der zweiten Liga. Nach nur drei sieglosen Spielen in Folge entließ ihn die Klubleitung.

Regener, Sven (56), Schriftsteller. In „Wiener Straße“ erzählt er wieder von seinem Helden „Herr Lehmann“. Das brachte ihm die Nominierung für den Deutschen Buchpreis ein.

Germer, Martin (61), Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Er setzt sich behutsam für die Betroffenen des Terroranschlags am Breitscheidplatz vom Dezember 2016 ein.

Wagner, Jan (46), Lyriker. Für seine Gedichte, die spielerische Freude an der Sprache und die meisterhafte Formbeherrschung bekam er den renommierten Georg-Büchner-Preis.

Lau, Frederick (28), Schauspieler. Ist weiter auf Erfolgskurs. Für seine Rolle in der Berlin-Serie „4 Blocks“ bekam er den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller.

Hentschel, Stephan (37), Koch. Der Küchenchef des „Cookies Cream“ holte einen Michelin-Stern nach Berlin – den ersten für ein vegetarisches Restaurant in Deutschland.

Steudtner, Peter (46), Politologe. Wurde während eines Menschenrechte-Seminars in der Türkei verhaftet und saß mehr als drei Monate in Haft. Ende Oktober kam er frei.

Weber, Roland (51), Opferbeauftragter des Landes Berlin. Der Rechtsanwalt kümmert sich intensiv um die Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz und ihre Angehörigen.

Dárdai, Pál (41), Trainer. Auch in seinem dritten Jahr als Chefcoach hat er das Spiel der Hertha-Bundesligakicker stabilisiert und nach Niederlagen wieder Punkte eingefahren.

Befort, Luise (21), Schauspielerin. Sie überzeugte bei ihrem „Tatort“-Auftritt in „Fürchte dich“. Bekannt ist Befort durch die Serien „Club der roten Bänder“ und „Der Lack ist ab“.

Barth, Mario (45), Comedian. Eine Premiere für den erfolgreichen Künstler: Zum ersten Mal trat er mit seiner Show in der Waldbühne auf und begeisterte 22.000 Zuschauer.

Barenboim, Daniel (75), Dirigent. Seine hohen Ansprüche an die Akustik sind verwirklicht: in der wiedereröffneten Staatsoper und im Pierre-Boulez-Saal der Barenboim-Said-Akademie.

Ateş, Seyran (54), Rechtsanwältin. Sie eröffnete die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, die für einen liberalen Islam steht und in der Frauen und Männer gemeinsam beten dürfen.

Ade, Maren (41), Filmregisseurin. Ihre Tragikomödie „Toni Erdmann“ gewann beim Deutschen Filmpreis in den Kategorien bester Spielfilm, beste Regie, bestes Drehbuch.

Berlin. Sie haben entschieden: Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Berliner des Jahres 2017 sind ausgewählt. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Menschen vor, die in diesem Jahr Herausragendes in unserer Stadt geleistet haben. Die Leser der Berliner Morgenpost und die Hörer von 104.6 RTL haben Schauspieler und Regisseure, Sportler und Politiker nominiert. Und erneut haben es auch etliche Berliner, die sich bürgerschaftlich und sozial engagieren, die sich für andere einsetzen, auf die Liste der Nominierten geschafft. Alle Nominierten sehen Sie oben in der Bildergalerie.

Einer, dem – wieder einmal – viele Leser und Hörer die Auszeichnung wünschen, ist Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. "Wo wir alle gerne wegschauen, setzt er sich seit Jahren ein", schreibt etwa Saskia von Brockdorff. Und Peter Hunze meint: "Alles ist hervorragend organisiert. Stellvertretend für alle ehrenamtlichen Helfer sollte Dieter Puhl die Auszeichnung erhalten." Viele Stimmen sind für Andreas Knieriem, den Direktor von Zoo und Tierpark, eingegangen. "Ich finde, dass Herr Knieriem das wunderbar macht", schreibt etwa Pia Senz. Er modernisiere die beiden Anlagen und sorge für Publikumsmagneten, etwa die beiden Pandabären, heißt es in etlichen Zuschriften. Das sei gut für Berlin.

Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor einem Jahr hat die Leser und Hörer auch bei der Kandidatensuche zum Berliner des Jahres beeinflusst. Mit Martin Germer, Pfarrer an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, und Roland Weber, dem Opferbeauftragten des Landes Berlin, wurden zwei Menschen vorgeschlagen, die sich in besonderer Weise um Opfer und Angehörige kümmern.

Nun trifft unsere Expertenjury die endgültige Entscheidung. In den kommenden Tagen sucht sie aus den Kandidaten die Berlinerin oder den Berliner des Jahres 2017 aus, außerdem die Persönlichkeiten, die es in die "Top Ten" geschafft haben. Auf wen die Wahl dann gefallen ist, verraten wir Ihnen Anfang des neuen Jahres.

Jetzt entscheidet die Jury

Jurymitglieder der Berliner Morgenpost:

Carsten Erdmann, Chefredakteur

Christine Richter, stellvertr. Chefredakteurin

Felix Müller, Ressortleiter BIZ

Gilbert Schomaker, Ressortleiter Berlin

Andreas Abel, Redakteur Berlin

Jurymitglieder von 104.6 RTL:

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL Radio Center Berlin

Arno Müller, Programmdirektor 104.6 RTL

Hans Blomberg, Moderator 104.6 RTL

Sabrina Rabow, Leiterin Unternehmenskommunikation des RTL Radio Center Berlin

Berliner des Jahres – das sind unsere bisherigen Preisträger

Pal Dardai, Hertha-Trainer (2016)

Philipp Bertram, Flüchtlingshelfer in der Notunterkunft Rathaus Wilmersdorf (2015)

Marc und Christopher Bauder, die Schöpfer der Lichtgrenze zum Mauerfall (2014)

Sabine Lisicki, Tennis-Star (2013)

Robert Harting, Diskuswerfer. Olympiasieger, Welt- und Europameister (2012)

Monika Schultz – stellvertretend für alle, die in Berlin Zivilcourage gezeigt haben (2011)

Heinz Buschkowsky (SPD), damals Bezirksbürgermeister von Neukölln, Integrationsexperte und Kritiker nachlässiger Politik (2010)

Peter Fox, Musiker, ausgezeichnet für sein Album "Stadtaffe" (2009)

Frank Zander, Entertainer, kümmert sich um Obdachlose (2008)

Thomas Dörflein, Ziehvater von Eisbär Knut (2007). Dörflein starb 2008

Jenny De la Torre, Ärztin, betreut Wohnungslose medizinisch (2006)

Hans Wall, Mäzen (2005)

Peter Raue, Kulturförderer, holte die MoMaAusstellung nach Berlin (2004)

