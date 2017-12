Nach ersten Erkenntnissen ist in Wohnzimmer der Wohnung ein Weihnachtsbaum in Brand geraten.

In der Leopoldstrasse in Berlin-Lichtenberg kam es am Abend zu einem Wohnungsbrand. Nach ersten Erkenntnissen ist im Wohnzimmer der Wohnung ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Verletzt wurde bei diesem Feuer niemand. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln im Einsatz.

