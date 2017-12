Easyjet bietet mehr Flüge ab Berlin an

Noch vor dem offiziellen Start Anfang Januar verbessert Easyjet bereits das Angebot ab Berlin-Tegel. So wird die britische Billigfluggesellschaft die Zahl der Flüge nach Düsseldorf auf 40 pro Woche und Richtung erhöhen, wie ein Airline-Sprecher dem Branchendienst aerotelegraph.com bestätigte.

Ursprünglich hatte Easyjet 13 wöchentliche Verbindungen angekündigt. Nach der Teilübernahme von Flugzeugen und Personal der insolventen Air Berlin will Easyjet am 5. Januar neben Schönefeld eine weitere Berlin-Basis in Tegel eröffnen. Neben anfangs zwei eigenen Flugzeugen werden auf Leasingbasis weitere Maschinen von Condor, der Kölner WDL Aviation und der lettischen Smartlynx im innerdeutschen Flugverkehr eingesetzt.