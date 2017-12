Morgenpost verlost Tickets für „Schwanensee“ und Ute Lemper

Tschaikowskys "Schwanensee" gehört weltweit zum Repertoire klassischer Ballettensembles. Seit Generationen faszinieren märchenhafte Story und künstlerische Umsetzung, packt das Schicksal der verzauberten Prinzessin Odette und ihres Prinzen Siegfried immer wieder die Zuschauer. Mit etwas Glück können Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost dabei sein, wenn der erstmals 1877 in Moskau inszenierte Klassiker demnächst im Stage Theater am Potsdamer Platz vom Russischen Nationalballett Moskau, das weltweit zu den besten Ensembles zählt, aufgeführt wird.

Verlost werden am heutigen Mittwoch Tickets für zwei Termine am Freitag, dem 29. Dezember: Zwei mal zwei Karten für die Schwanensee-Vorstellung um 16 Uhr, drei mal zwei Karten für die Abendvorstellung um 20 Uhr im Stage Theater am Potsdamer Platz.

Außerdem gibt es zwei mal zwei Karten für einen besonderen Auftritt von Ute Lemper zu gewinnen. Die vielseitige, international erfolgreiche deutsche Künstlerin präsentiert am 2. Januar um 20 Uhr im Großen Saal der Philharmonie ihr musikalisches Programm "Stadtkind". In Begleitung der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der Leitung von Juri Gilbo trägt die Schauspielerin und Sängerin Melodien verschiedener Zeiten und Genres jener drei Metropolen vor, die ihr am Herzen liegen: Berlin, Paris und New York.

Interessenten für die Ballettaufführung "Schwanensee" oder für das Ute-Lemper-Konzert "Stadtkind" melden sich bitte an diesem Mittwoch um 14 Uhr unter der Berliner Telefonnummer 030/ 8872-77871. Die ersten Anrufer gewinnen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.