Autofahrer beschädigt fünf Pkw und flüchtet

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Moabit am Dienstag mehrere Verkehrsverstöße begangen und einen Unfall verursacht.

Er konnte anschließend unerkannt entkommen. Beamten des Verkehrsdienstes fiel kurz nach 3 Uhr ein verdächtiger Fahrer eines Audi auf der Beusselbrücke auf, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten wollten den Mann anhalten und kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte und fuhr über mehrere rote Ampeln in Richtung Turmstraße davon. In Höhe der Turmstraße verursachte der Unbekannte dann einen Verkehrsunfall und beschädigte insgesamt fünf Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Audi mehrere Meter weit weg geschleudert. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Unfallort wurde abgesucht, was aber erfolglos blieb. Wegen der Bergung der vielen beschädigten Autos musste die Beusselstraße zwischen Hutten- und Erasmusstraße für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Die Suche nach den beiden Unbekannten dauert an.

Etwa zeitgleich kam es zu einem Unfall in Neukölln mit einem Verletzten. Dort fuhr ein Fahrer mit seinem Wagen in ein geparktes Auto und landete auf dem Dach. Bereits am Abend zuvor war es in Charlottenburg-Nord zu einem schweren Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Am Saatwinkler Damm war ein Taxi beim Einbiegen auf die General-Ganeval-Brücke mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.