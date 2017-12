So knuddelt Eisbär-Mama Tonja mit ihrem Nachwuchs

Sonne, Tierpark, Eisbären – das passte am zweiten Weihnachtsfeiertag gut zusammen. Zur 11-Uhr-Fütterung mit Bärenpfleger Detlef Balkow drängelten sich die Besucher vor dem Eisbärenfelsen im Tierpark Friedrichsfelde. Es war Wolodjas Moment, den der sechs Jahre alte Eisbär auskostete. Er tauchte nach Möhren, kämpfte mit seinem Ball – kurz, er gab alles, um die Zuschauer zu begeistern. Die freuten sich auch über seinen Auftritt, hatten aber noch ein anderes Interesse und vor allem viele Fragen. Wie geht es dem neugeborenen Eisbären? Wann kommt er raus? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Detlef Balkow ist seit einigen Wochen wieder ein viel gefragter Mann. Er kennt das schon. Geduldig gibt er Auskunft.

Fast drei Wochen ist das Eisbärenbaby jetzt alt. Am 7. Dezember wurde es im Tierpark geboren, Eisbärenmutter Tonja kümmert sich seitdem bestens um ihren Nachwuchs. Etwa ein Kilogramm wiegt das Jungtier, und es hat bereits weißes Fell. Die kritische Phase der ersten zehn Tage ist überstanden. "Eine gewisse Unsicherheit bleibt dennoch, gerade nach dem Tod von Fritz", sagt Bärenkurator Florian Sicks am Dienstag der Berliner Morgenpost.

Vor einem Jahr wurde Eisbär Fritz geboren, vier Monate später starb er an Leberversagen. Die Ursache ist noch unklar, von einem "unglücklichen Zufall" geht der Kurator heute aus. Auch der berühmte Knut aus dem Zoo hatte nur ein kurzes Leben. Er starb mit vier Jahren an einer Hirnerkrankung. Das alles sorgt für eine gewisse Anspannung im Tierpark. Im Moment rufe er noch jeden Morgen an, um sich zu erkundigen, was es Neues gebe, sagt Florian Sicks. Die Antwort bislang: "Alles gut, alles, wie es sein soll."

Noch darf sich niemand der Wurfhöhle nähern, auch kein Tierpark-Mitarbeiter. Mutter und Jungtier werden mit Kameras überwacht. Am Morgen, wenn Detlef Balkow auf den Monitor schaut, hat er meistens dasselbe Bild: Dann liegt das Jungtier bei der Mutter auf dem Bauch und trinkt. Noch braucht das kleine Bärchen Hilfe, um die Zitzen zu finden. "Doch er versucht es auch schon selbst und turnt auf der Mutter herum", sagt der Pfleger. Tonja gebe dann Hilfestellung. Sie sei eine liebe Mama, sehr entspannt, vorsichtig und umsichtig. Oft nehme sie den Kleinen in die Vorderpfoten, um ihn zu wärmen. Noch ist der Nachwuchs nicht viel größer als ein Meerschwein. Acht Eisbären hat der Pfleger in den vergangenen 36 Jahren im Tierpark aufwachsen sehen. Er ist pragmatisch: "Wenn es diesmal klappt, ist es schön", sagt Balkow.

Das Baby trinkt, wächst und versucht, sich fortzubewegen

Bisher sprechen alle Anzeichen dafür. "Wir sind total zufrieden", sagt Kurator Florian Sicks. Das Eisbärenbaby trinke und wachse, strample und versuche, sich fortzubewegen. Mit drei Wochen sei jetzt die Zeit gekommen, dass sich die Augen und die Gehörgänge öffnen. Der Tierarztbesuch ist etwa in der achten Lebenswoche geplant. Spätestens dann kann mit Sicherheit festgestellt werden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Geht alles gut, könnten Mutter und Kind im April auf der Eisbärenanlage zu sehen sein. Vater Wolodja, der seinen Nachwuchs als Beute ansehen würde, muss dann wieder umziehen. "Das wird möglicherweise wieder der Zoo sein", sagt Florian Sicks.

Dass in der Wurfhöhle hinter dem Eisbärenfelsen wieder ein Jungtier heranwächst, hat sich nicht nur unter den Besuchern herumgesprochen. Es ist auch zu bemerken. Rechts und Links vom Gehege sind große Schilder aufgebaut, die zur Ruhe mahnen. Kein Fahrzeug darf vorbeifahren, keine Maschine in Gang gesetzt werden. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma patrouilliert zwischen den beiden Eingängen zu den Ställen und passt auf, dass sich keiner nähert. Mutter und Kind brauchen jetzt absolute Ruhe.

Hier bedient sich das Berliner Eisbären-Baby an der Milchbar

Video von verhungerndem Eisbär zeigt Folgen des Klimawandels