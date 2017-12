Brandenburger Pferdewirtschaft bringt Umsatz

Potsdam. Pferde werden in Brandenburg immer mehr ein erstzunehmender Wirtschaftsfaktor. Mittlerweile würden pro Jahr etwa 200 Millionen Euro umgesetzt, sagte Kai Rückewold, Geschäftsführer von pro agro Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in Berlin-Brandenburg. Drei bis vier Pferde schaffen nach seinen Angaben einen Arbeitsplatz. 12 000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt mit Pferden. Der Ausbau des Tagestourismus steigere beispielsweise den Umsatz von Restaurants und anderen gastronomischen Einrichtungen, in der Ernährungswirtschaft, von Futterlieferanten und im Einzelhandel vor Ort.

( dpa )